14:55 • 644 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 1922 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 9192 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 16798 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 18245 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 14426 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 22853 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 12643 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 12833 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 12675 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
На фронте 87 боев, на Покровском направлении отбили уже 22 из 25 атак - Генштаб

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов, отбив 22 из 25 атак на Покровском направлении. Всего с начала суток произошло 87 боевых столкновений на фронте.

На фронте 87 боев, на Покровском направлении отбили уже 22 из 25 атак - Генштаб

Силы обороны сдерживают натиск и сегодня уже отбили 22 из 25 вражеских атак на Покровском направлении, всего на фронте с начала текущих суток произошло 87 боев, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 8 декабря, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 87

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Гута-Студенецкая, Богданово Черниговской области; Нескучное, Стукаловка, Искрисковщина, Рыжевка, Безсаловка, Бобылевка, Шалыгино, Горки, Бунякино, Чернацкое, Бруски, Студенок Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях авиация захватчиков нанесла авиаудар, сбросив при этом три управляемые авиационные бомбы. Кроме того, враг совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки в районах Волчанска, Синельниково, Отрадного и Долгенького, еще три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны отбивают четыре вражеские атаки в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Нововодяное, Шандриголово, Колодези, Дробышево и в сторону Лимана, сейчас один бой продолжается.

На Славянском направлении россияне шесть раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки. Силы обороны остановили все атаки противника.

На Краматорском направлении в настоящее время наступательных действий врага не отмечено. Авиаудару подвергся населенный пункт Рай-Александровка.

На Константиновском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки.

На Александровском направлении украинские защитники остановили 11 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Вербовое, Рыбное, Красногорское и Вишневое, еще одно боестолкновение продолжается

На Гуляйпольском направлении произошло десять боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Привольное, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки. Вражеская авиация нанесла авиаудары по населенным пунктам, в частности Терноватое, Косовцево, Рождественка и Зализничное.

На Ореховском направлении с начала суток произошла одна атака вражеских подразделений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степного, также захватчик нанес авиаудар КАБами по Запорожью.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Генштаб подтвердил поражение 20 резервуаров в Темрюкском морпорту и вражеских складов на оккупированных территориях08.12.25, 15:08 • 1456 просмотров

Юлия Шрамко

