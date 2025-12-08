На фронте 87 боев, на Покровском направлении отбили уже 22 из 25 атак - Генштаб

Силы обороны сдерживают натиск и сегодня уже отбили 22 из 25 вражеских атак на Покровском направлении, всего на фронте с начала текущих суток произошло 87 боев, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 8 декабря, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 87 - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Гута-Студенецкая, Богданово Черниговской области; Нескучное, Стукаловка, Искрисковщина, Рыжевка, Безсаловка, Бобылевка, Шалыгино, Горки, Бунякино, Чернацкое, Бруски, Студенок Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях авиация захватчиков нанесла авиаудар, сбросив при этом три управляемые авиационные бомбы. Кроме того, враг совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили четыре вражеские атаки в районах Волчанска, Синельниково, Отрадного и Долгенького, еще три боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении Силы обороны отбивают четыре вражеские атаки в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Нововодяное, Шандриголово, Колодези, Дробышево и в сторону Лимана, сейчас один бой продолжается.

На Славянском направлении россияне шесть раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки. Силы обороны остановили все атаки противника.

На Краматорском направлении в настоящее время наступательных действий врага не отмечено. Авиаудару подвергся населенный пункт Рай-Александровка.

На Константиновском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки.

На Александровском направлении украинские защитники остановили 11 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Снежное, Вербовое, Рыбное, Красногорское и Вишневое, еще одно боестолкновение продолжается

На Гуляйпольском направлении произошло десять боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Привольное, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки. Вражеская авиация нанесла авиаудары по населенным пунктам, в частности Терноватое, Косовцево, Рождественка и Зализничное.

На Ореховском направлении с начала суток произошла одна атака вражеских подразделений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степного, также захватчик нанес авиаудар КАБами по Запорожью.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Генштаб подтвердил поражение 20 резервуаров в Темрюкском морпорту и вражеских складов на оккупированных территориях