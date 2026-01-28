$42.960.17
На Чернігівщині викрили посадовця ТЦК, який за хабарі впливав на рішення ВЛК - ДБР

Київ • УНН

 • 10 перегляди

На Чернігівщині викрито офіцера мобілізаційного відділу ТЦК, який за хабарі втручався в облік військовозобов'язаних та впливав на рішення ВЛК. Він запропонував знайомому уникнути мобілізації, використовуючи службові повноваження.

На Чернігівщині працівники Державного бюро розслідувань викрили офіцера мобілізаційного відділу одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, який за грошову винагороду втручався в облік військовозобов’язаних і впливав на рішення військово-лікарської комісії. Про це повідомляють у ДБР, передає УНН.

Деталі

У ДБР наголосили, що прозора та справедлива мобілізація є одним із ключових пріоритетів держави в умовах воєнного стану. Будь-які спроби використати службове становище для ухилення від служби підривають довіру суспільства та безпеку країни, тому правоохоронці системно викривають корупційні схеми у цій сфері.

За даними слідства, офіцер ТЦК спільно з представниками ДВКР СБУ організував незаконну схему, в межах якої за хабарі втручався в процес проходження військово-лікарської комісії.

Зокрема, фігурант запропонував знайомому спосіб уникнення мобілізації, використовуючи службові повноваження та неформальні зв’язки для впливу на результати ВЛК.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та можливих співучасників.

Нагадаємо

На Київщині судитимуть начальника фінансової служби військової частини за незаконні виплати. Через його дії держава втратила майже 500 тисяч гривень.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Державний бюджет
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Київська область
Чернігівська область
