В Черниговской области разоблачили должностное лицо ТЦК, которое за взятки влияло на решения ВВК - ГБР

ГУР разоблачило более 60 судов "теневого флота" рф, Ирана и Венесуэлы, перевозящих подсанкционную нефть
Эксклюзив
10:05 • 14487 просмотра
Побег от холодов: какие теплые страны чаще всего выбирают украинские туристы зимой
09:51 • 19785 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов
08:35 • 20398 просмотра
Зеленский: Украина определила пункты для проработки в соглашении с США по послевоенному восстановлению, работа с командой Трампа идетVideo
Эксклюзив
08:19 • 21499 просмотра
Ротавирус в Карпатах: кто в группе риска и стоит ли отказываться от отдыха
28 января, 03:48 • 25376 просмотра
Американский центр стратегических исследований оценил потери РФ в 1,2 млн человек, Украина потеряла до 600 тыс. военных
27 января, 17:43 • 43564 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
27 января, 16:28 • 56988 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
27 января, 16:20 • 42712 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 74623 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзивы
Кир Стармер прибыл в Пекин для перезагрузки экономических отношений с Китаем
ВСУ ликвидировали 690 оккупантов и более 1000 беспилотников за сутки – Генштаб
Угроза существованию Шенгенской зоны: 70% европейцев выступают за возвращение национального контроля над границами
Испанское судно "спасло" танкер "теневого флота" под санкциями ЕС за перевозку российской нефти
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности поражения
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности поражения
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 74618 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 72799 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Виталий Кличко
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Запорожская область
Днепропетровская область
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжа
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Фильм

В Черниговской области разоблачили должностное лицо ТЦК, которое за взятки влияло на решения ВВК - ГБР

Киев • УНН

 • 68 просмотра

В Черниговской области разоблачен офицер мобилизационного отдела ТЦК, который за взятки вмешивался в учет военнообязанных и влиял на решения ВВК. Он предложил знакомому избежать мобилизации, используя служебные полномочия.

В Черниговской области разоблачили должностное лицо ТЦК, которое за взятки влияло на решения ВВК - ГБР

В Черниговской области сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили офицера мобилизационного отдела одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который за денежное вознаграждение вмешивался в учет военнообязанных и влиял на решения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщают в ГБР, передает УНН.

Подробности

В ГБР подчеркнули, что прозрачная и справедливая мобилизация является одним из ключевых приоритетов государства в условиях военного положения. Любые попытки использовать служебное положение для уклонения от службы подрывают доверие общества и безопасность страны, поэтому правоохранители системно разоблачают коррупционные схемы в этой сфере.

По данным следствия, офицер ТЦК совместно с представителями ДВКР СБУ организовал незаконную схему, в рамках которой за взятки вмешивался в процесс прохождения военно-врачебной комиссии.

В частности, фигурант предложил знакомому способ избежания мобилизации, используя служебные полномочия и неформальные связи для влияния на результаты ВВК.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и возможных соучастников.

Напомним

В Киевской области будут судить начальника финансовой службы воинской части за незаконные выплаты. Из-за его действий государство потеряло почти 500 тысяч гривен.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
