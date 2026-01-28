В Черниговской области разоблачили должностное лицо ТЦК, которое за взятки влияло на решения ВВК - ГБР

В Черниговской области сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили офицера мобилизационного отдела одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который за денежное вознаграждение вмешивался в учет военнообязанных и влиял на решения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщают в ГБР, передает УНН.

Подробности

В ГБР подчеркнули, что прозрачная и справедливая мобилизация является одним из ключевых приоритетов государства в условиях военного положения. Любые попытки использовать служебное положение для уклонения от службы подрывают доверие общества и безопасность страны, поэтому правоохранители системно разоблачают коррупционные схемы в этой сфере.

По данным следствия, офицер ТЦК совместно с представителями ДВКР СБУ организовал незаконную схему, в рамках которой за взятки вмешивался в процесс прохождения военно-врачебной комиссии.

В частности, фигурант предложил знакомому способ избежания мобилизации, используя служебные полномочия и неформальные связи для влияния на результаты ВВК.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и возможных соучастников.

Напомним

