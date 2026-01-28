В Черниговской области разоблачили должностное лицо ТЦК, которое за взятки влияло на решения ВВК - ГБР
Киев • УНН
В Черниговской области разоблачен офицер мобилизационного отдела ТЦК, который за взятки вмешивался в учет военнообязанных и влиял на решения ВВК. Он предложил знакомому избежать мобилизации, используя служебные полномочия.
В Черниговской области сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили офицера мобилизационного отдела одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки, который за денежное вознаграждение вмешивался в учет военнообязанных и влиял на решения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщают в ГБР, передает УНН.
Подробности
В ГБР подчеркнули, что прозрачная и справедливая мобилизация является одним из ключевых приоритетов государства в условиях военного положения. Любые попытки использовать служебное положение для уклонения от службы подрывают доверие общества и безопасность страны, поэтому правоохранители системно разоблачают коррупционные схемы в этой сфере.
По данным следствия, офицер ТЦК совместно с представителями ДВКР СБУ организовал незаконную схему, в рамках которой за взятки вмешивался в процесс прохождения военно-врачебной комиссии.
В частности, фигурант предложил знакомому способ избежания мобилизации, используя служебные полномочия и неформальные связи для влияния на результаты ВВК.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и возможных соучастников.
Напомним
В Киевской области будут судить начальника финансовой службы воинской части за незаконные выплаты. Из-за его действий государство потеряло почти 500 тысяч гривен.