Незаконно виплатив 500 000 гривень: посадовець військової частини Київщини постане перед судом

14:04 • 2790 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 14021 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 11896 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 10699 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 19244 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 23752 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 16448 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 18604 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 33346 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 82793 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18 • 29710 перегляди
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41 • 12488 перегляди
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03 • 16766 перегляди
Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіянPhoto09:41 • 12967 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 16883 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 14:54 • 622 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14 • 14021 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42 • 17109 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34 • 19244 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 23752 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53 • 8560 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 25875 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 25183 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 25521 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 28201 перегляди
Незаконно виплатив 500 000 гривень: посадовець військової частини Київщини постане перед судом

Київ • УНН

 • 54 перегляди

На Київщині судитимуть начальника фінслужби військової частини за незаконні виплати. Через його дії держава втратила майже 500 тисяч гривень.

Незаконно виплатив 500 000 гривень: посадовець військової частини Київщини постане перед судом
Фото: Державне бюро розслідувань

На Київщині за матеріалами Державного бюро розслідувань судитимуть начальника фінансової служби військової частини за незаконні виплати. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Слідство встановило, що офіцер упродовж року після звільнення двох військовослужбовців не припинив нарахування виплат. За висновком судово-економічної експертизи, через такі дії посадовця держава втратила майже на 500 тисяч гривень.

Фігуранта викрили працівники ДБР у взаємодії зі СБУ, за сприяння Держаудитслужби та за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Йому інкримінують недбале ставлення до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Також у межах кримінального провадження подано цивільний позов з метою повернення незаконно виплачених коштів у державну власність.

Нагадаємо

Суд у Чернівецькій області відправив за ґрати колишню співробітницю правоохоронних органів, яка скоїла смертельну ДТП в нетверезому стані влітку 2025 року.

Євген Устименко

