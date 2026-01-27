Незаконно виплатив 500 000 гривень: посадовець військової частини Київщини постане перед судом
Київ • УНН
На Київщині судитимуть начальника фінслужби військової частини за незаконні виплати. Через його дії держава втратила майже 500 тисяч гривень.
На Київщині за матеріалами Державного бюро розслідувань судитимуть начальника фінансової служби військової частини за незаконні виплати. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
Деталі
Слідство встановило, що офіцер упродовж року після звільнення двох військовослужбовців не припинив нарахування виплат. За висновком судово-економічної експертизи, через такі дії посадовця держава втратила майже на 500 тисяч гривень.
Фігуранта викрили працівники ДБР у взаємодії зі СБУ, за сприяння Держаудитслужби та за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.
Йому інкримінують недбале ставлення до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.
Також у межах кримінального провадження подано цивільний позов з метою повернення незаконно виплачених коштів у державну власність.
