Незаконно виплатив 500 000 гривень: посадовець військової частини Київщини постане перед судом

На Київщині за матеріалами Державного бюро розслідувань судитимуть начальника фінансової служби військової частини за незаконні виплати. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Слідство встановило, що офіцер упродовж року після звільнення двох військовослужбовців не припинив нарахування виплат. За висновком судово-економічної експертизи, через такі дії посадовця держава втратила майже на 500 тисяч гривень.

Фігуранта викрили працівники ДБР у взаємодії зі СБУ, за сприяння Держаудитслужби та за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Йому інкримінують недбале ставлення до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Також у межах кримінального провадження подано цивільний позов з метою повернення незаконно виплачених коштів у державну власність.

