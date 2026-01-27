$43.130.01
Колишня правоохоронниця з Буковини отримала вирок за смертельну ДТП у нетверезому стані

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Новоселицький районний суд засудив колишню правоохоронницю, яка в нетверезому стані спричинила смертельну ДТП. Внаслідок аварії загинула 35-річна жінка, ще дві отримали травми.

Колишня правоохоронниця з Буковини отримала вирок за смертельну ДТП у нетверезому стані
Фото: Державне бюро розслідувань

Новоселицький районний суд Чернівецької області відправив за ґрати колишню співробітницю правоохоронних органів, яка скоїла смертельну ДТП в нетверезому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі

Трагедія сталася вночі у місті Новоселиця наприкінці липня 2025 року. За даними слідства, жінка разом з трьома подругами поверталася додому після відпочинку.

Попри значний рівень алкоголю в крові - 1,29 проміле - вона сіла за кермо власного автомобіля. На одній із ділянок дороги водійка не впоралася з керуванням, пропустила заокруглення та врізалася в бетонну огорожу

- йдеться в повідомленні ДБР.

В результаті того ДТП загинула 35-річна жінка: ще дві жінки зазнали численних забоїв і переломів.

Після вчинення злочину її звільнили з правоохоронної системи.

Суд визнав правохоронницю винною за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами від п’яти до десяти років.

Водночас сама обвинувачена повністю визнала свою вину.

Нагадаємо

ДБР розслідує смертельну ДТП на Львівщині 25 січня 2026 року, де загинув народний депутат Орест Саламаха.

