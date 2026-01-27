Колишня правоохоронниця з Буковини отримала вирок за смертельну ДТП у нетверезому стані

Фото: Державне бюро розслідувань

Новоселицький районний суд Чернівецької області відправив за ґрати колишню співробітницю правоохоронних органів, яка скоїла смертельну ДТП в нетверезому стані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі

Трагедія сталася вночі у місті Новоселиця наприкінці липня 2025 року. За даними слідства, жінка разом з трьома подругами поверталася додому після відпочинку.

Попри значний рівень алкоголю в крові - 1,29 проміле - вона сіла за кермо власного автомобіля. На одній із ділянок дороги водійка не впоралася з керуванням, пропустила заокруглення та врізалася в бетонну огорожу - йдеться в повідомленні ДБР.

В результаті того ДТП загинула 35-річна жінка: ще дві жінки зазнали численних забоїв і переломів.

Після вчинення злочину її звільнили з правоохоронної системи.

Суд визнав правохоронницю винною за ч. 3 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами від п’яти до десяти років.

Водночас сама обвинувачена повністю визнала свою вину.

Нагадаємо

