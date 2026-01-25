Виїхав на квадроциклі на зустрічну смугу: ДБР встановлює обставини смертельної ДТП, в якій загинув нардеп Саламаха
Київ • УНН
ДБР розслідує смертельну ДТП на Львівщині 25 січня 2026 року, де загинув народний депутат Орест Саламаха. Його квадроцикл виїхав на зустрічну смугу, зіткнувшись з маршруткою.
ДБР встановлює обставини смертельної ДТП на Львівщині, у якій загинув народний депутат України Орест Саламаха, передає УНН.
Працівники ДБР встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері 25 січня 2026 року в селі Сокільники на Львівщині. Унаслідок зіткнення загинув чинний народний депутат України від партії "Слуга народу"
За попередніми даними, близько 18:15 квадроцикл під керуванням депутата виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з маршрутним транспортним засобом. Серед пасажирів маршрутки постраждалих немає.
Внаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі травми, несумісні з життям. Після госпіталізації він помер у лікарні.
Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР та відкриття провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального Кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або тяжкі тілесні ушкодження.
Наразі працівники ДБР проводять першочергові слідчі дії: оглядають місце події, опитують свідків, вилучають речові докази. ДБР забезпечить повну та об’єктивну перевірку всіх обставин ДТП.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Народний депутат Орест Саламаха помер після ДТП біля Львова. За словами депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, Саламаха був водієм квадроцикла, який виїхав на зустрічну смугу.