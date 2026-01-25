Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом

Народний депутат Орест Саламаха помер після ДТП біля Львова, передає УНН.

Дталі

Про смерть колеги повідомив нардеп Данило Гетманцев.

Ще одна жахлива смерть. Колеги, депутата, патріота, порядної, надійної людини Ореста Саламахи. Царство небесне. Вічна памʼять. Співчуття близьким - написав Гетманцев.

Додамо

Як повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, нардеп загинув після ДТП біля Львова.

Щодо ДТП в Сокільниках так є підтвердження, що водієм квадроцикла, який виїхав на зустрічну, був народний депутат України від партії "Слуга народу" Орест Саламаха - повідомив Зінкевич.

Попередньо було відомо, що нардепа вдалось реанімувати, але згодом Зінкевич повідомив, що Орест Саламаха помер в лікарні на 20:00.