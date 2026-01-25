$43.170.00
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
16:32 • 4376 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
16:17 • 6278 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
15:48 • 5316 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 11398 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 13436 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 13426 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 14965 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 25934 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 43920 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
США: велика частина переговорів цього тижня була присвячена економіці та питанням про Запорізьку АЕС25 січня, 09:08 • 6982 перегляди
В Міненерго показали, як відновлюється енергетика України після масованих російських ударівVideo25 січня, 09:44 • 6354 перегляди
Депутату райради на Закарпатті оголосили підозру через приховані мільйони в деклараціїPhoto25 січня, 10:19 • 4958 перегляди
За добу росіяни обстріляли Донеччину 9 разів: евакуйовано 84 людини, з яких 25 дітей - ОВАPhoto25 січня, 10:31 • 5574 перегляди
Україну накриє похолодання до -16 градусів, але потім прийде потепління: прогноз на 26 січня25 січня, 11:58 • 6326 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 83944 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 97393 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 107186 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 100841 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 101774 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Польща
Абу-Дабі
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 19540 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 19735 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 36274 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 36702 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 49664 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
Bild

Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом

Київ • УНН

 2070 перегляди

Народний депутат Орест Саламаха помер після ДТП біля Львова. За словами депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, Саламаха був водієм квадроцикла, який виїхав на зустрічну смугу.

Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом

Народний депутат Орест Саламаха помер після ДТП біля Львова, передає УНН.

Дталі

Про смерть колеги повідомив нардеп Данило Гетманцев.

Ще одна жахлива смерть. Колеги, депутата, патріота, порядної, надійної людини Ореста Саламахи. Царство небесне. Вічна памʼять. Співчуття близьким 

- написав Гетманцев.

Додамо

Як повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, нардеп загинув після ДТП біля Львова.

Щодо ДТП в Сокільниках так є підтвердження, що водієм квадроцикла, який виїхав на зустрічну, був народний депутат України від партії "Слуга народу" Орест Саламаха 

- повідомив Зінкевич.

Попередньо було відомо, що нардепа вдалось реанімувати, але згодом Зінкевич повідомив, що Орест Саламаха помер в лікарні на 20:00.

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал та НП
Саламаха Орест Ігорович
Дорожньо-транспортна пригода
Слуга народу
Львів