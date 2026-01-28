Саламаха Орест Ігорович

Керівництво та працівники Верховної Ради України вшанували пам'ять народного депутата Ореста Саламахи, який загинув у ДТП на
Львівщині. Він був головою підкомітету з питань місцевих бюджетів.
Новоселицький районний суд засудив колишню правоохоронницю, яка в нетверезому стані спричинила смертельну ДТП. Внаслідок аварії
загинула 35-річна жінка, ще дві отримали травми.
ДБР розслідує смертельну ДТП на Львівщині 25 січня 2026 року, де загинув народний депутат Орест Саламаха. Його квадроцикл виїхав
на зустрічну смугу, зіткнувшись з маршруткою.
Народний депутат Орест Саламаха помер після ДТП біля Львова. За словами депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, Саламаха
був водієм квадроцикла, який виїхав на зустрічну смугу.