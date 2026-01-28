Саламаха Орест Ігорович

Виїхав на квадроциклі на зустрічну смугу:​ ДБР встановлює обставини смертельної ДТП, в якій загинув нардеп Саламаха

ДБР розслідує смертельну ДТП на Львівщині 25 січня 2026 року, де загинув народний депутат Орест Саламаха. Його квадроцикл виїхав на зустрічну смугу, зіткнувшись з маршруткою.