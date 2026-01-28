$42.960.17
19:02 • 2686 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
18:50 • 4402 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
18:25 • 4974 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
18:10 • 6074 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
15:19 • 11751 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
15:18 • 15043 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
14:57 • 12019 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
14:19 • 23595 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 23492 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Ексклюзив
28 січня, 10:05 • 27440 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
Саламаха Орест Ігорович

Новини по темi
Керівництво ВР та нардепи попрощались із Орестом Салахаою, який загинув у ДТПPhoto

Керівництво та працівники Верховної Ради України вшанували пам'ять народного депутата Ореста Саламахи, який загинув у ДТП на Львівщині. Він був головою підкомітету з питань місцевих бюджетів.

Суспільство • 27 січня, 15:16 • 9066 перегляди
Колишня правоохоронниця з Буковини отримала вирок за смертельну ДТП у нетверезому станіPhoto

Новоселицький районний суд засудив колишню правоохоронницю, яка в нетверезому стані спричинила смертельну ДТП. Внаслідок аварії загинула 35-річна жінка, ще дві отримали травми.

Суспільство • 27 січня, 14:12 • 4584 перегляди
Виїхав на квадроциклі на зустрічну смугу:​ ДБР встановлює обставини смертельної ДТП, в якій загинув нардеп Саламаха

ДБР розслідує смертельну ДТП на Львівщині 25 січня 2026 року, де загинув народний депутат Орест Саламаха. Його квадроцикл виїхав на зустрічну смугу, зіткнувшись з маршруткою.

Політика • 25 січня, 19:26 • 11301 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом

Народний депутат Орест Саламаха помер після ДТП біля Львова. За словами депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича, Саламаха був водієм квадроцикла, який виїхав на зустрічну смугу.

Політика • 25 січня, 18:28 • 33540 перегляди