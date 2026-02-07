Саламаха Орест Игоревич

$43.140.00
Энергосистема на грани: в Киеве и области разворачивают дополнительные пункты поддержки из-за критического дефицита света – Минэнерго
7 февраля, 13:35 • 11636 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 16887 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 16973 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 21700 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 34065 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 46339 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 41017 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 31436 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 46140 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Каждый день россия может выбрать настоящую дипломатию, но выбирает новые удары: Зеленский о ночной атаке 7 февраляVideo7 февраля, 10:07 • 8620 просмотра
США предлагают завершить войну до начала лета - Зеленский7 февраля, 10:44 • 4706 просмотра
Зеленский: США предложили поддержать инициативу по деэскалации в отношении энергетики - россия пока не подтвердила7 февраля, 10:53 • 6006 просмотра
Разведка раскрыла попытку россии заключить сделку с США на 12 трлн долларов: Зеленский рассказал о "пакете дмитриева"7 февраля, 11:57 • 8246 просмотра
Делают это, потому что понимают, что Украина не признает: Зеленский о требованиях рф признать Крым российским7 февраля, 12:21 • 4058 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 24993 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 46140 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 41541 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 43579 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 56043 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 14675 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 28794 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 31108 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 40048 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 43141 просмотра
Новости по теме
Руководство ВР и нардепы попрощались с Орестом Саламахой, погибшим в ДТПPhoto

Руководство и работники Верховной Рады Украины почтили память народного депутата Ореста Саламахи, погибшего в ДТП на Львовщине. Он был главой подкомитета по вопросам местных бюджетов.

Общество • 27 января, 15:16 • 9804 просмотра
Бывшая правоохранительница из Буковины получила приговор за смертельное ДТП в нетрезвом состоянииPhoto

Новоселицкий районный суд приговорил бывшую правоохранительницу, которая в нетрезвом состоянии стала причиной смертельного ДТП. В результате аварии погибла 35-летняя женщина, еще две получили травмы.

Общество • 27 января, 14:12 • 5331 просмотра
Выехал на квадроцикле на встречную полосу: ГБР устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб нардеп Саламаха

ГБР расследует смертельное ДТП во Львовской области 25 января 2026 года, где погиб народный депутат Орест Саламаха. Его квадроцикл выехал на встречную полосу, столкнувшись с маршруткой.

Политика • 25 января, 19:26 • 11526 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом

Народный депутат Орест Саламаха скончался после ДТП возле Львова. По словам депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, Саламаха был водителем квадроцикла, который выехал на встречную полосу.

Политика • 25 января, 18:28 • 34334 просмотра