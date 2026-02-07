Саламаха Орест Игоревич

Руководство и работники Верховной Рады Украины почтили память народного депутата Ореста Саламахи, погибшего в ДТП на Львовщине. Он
был главой подкомитета по вопросам местных бюджетов.
Новоселицкий районный суд приговорил бывшую правоохранительницу, которая в нетрезвом состоянии стала причиной смертельного ДТП. В
результате аварии погибла 35-летняя женщина, еще две получили травмы.
ГБР расследует смертельное ДТП во Львовской области 25 января 2026 года, где погиб народный депутат Орест Саламаха. Его квадроцикл
выехал на встречную полосу, столкнувшись с маршруткой.
Народный депутат Орест Саламаха скончался после ДТП возле Львова. По словам депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича,
Саламаха был водителем квадроцикла, который выехал на встречную полосу.