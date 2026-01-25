Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом

Народный депутат Орест Саламаха умер после ДТП возле Львова, передает УНН.

Детали

О смерти коллеги сообщил нардеп Даниил Гетманцев.

Еще одна ужасная смерть. Коллеги, депутата, патриота, порядочного, надежного человека Ореста Саламахи. Царство небесное. Вечная память. Соболезнования близким - написал Гетманцев.

Добавим

Как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, нардеп погиб после ДТП возле Львова.

Относительно ДТП в Сокольниках есть подтверждение, что водителем квадроцикла, выехавшего на встречную, был народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Орест Саламаха - сообщил Зинкевич.

Предварительно было известно, что нардепа удалось реанимировать, но впоследствии Зинкевич сообщил, что Орест Саламаха умер в больнице в 20:00.