Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
Киев • УНН
Народный депутат Орест Саламаха скончался после ДТП возле Львова. По словам депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, Саламаха был водителем квадроцикла, который выехал на встречную полосу.
Народный депутат Орест Саламаха умер после ДТП возле Львова, передает УНН.
Детали
О смерти коллеги сообщил нардеп Даниил Гетманцев.
Еще одна ужасная смерть. Коллеги, депутата, патриота, порядочного, надежного человека Ореста Саламахи. Царство небесное. Вечная память. Соболезнования близким
Добавим
Как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, нардеп погиб после ДТП возле Львова.
Относительно ДТП в Сокольниках есть подтверждение, что водителем квадроцикла, выехавшего на встречную, был народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Орест Саламаха
Предварительно было известно, что нардепа удалось реанимировать, но впоследствии Зинкевич сообщил, что Орест Саламаха умер в больнице в 20:00.