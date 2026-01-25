$43.170.00
50.520.00
ukenru
18:28 • 1814 просмотра
Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом
16:32 • 3940 просмотра
Ситуация в Киеве остается сверхсложной - КлименкоPhoto
16:17 • 5892 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
15:48 • 4902 просмотра
Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место
25 января, 12:24 • 11281 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
25 января, 11:02 • 13376 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 13385 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 14932 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 25913 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 43889 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.3м/с
83%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США: большая часть переговоров на этой неделе была посвящена экономике и вопросам о Запорожской АЭС25 января, 09:08 • 6828 просмотра
В Минэнерго показали, как восстанавливается энергетика Украины после массированных российских ударовVideo25 января, 09:44 • 6198 просмотра
Депутату райсовета на Закарпатье объявили подозрение из-за скрытых миллионов в декларацииPhoto25 января, 10:19 • 4862 просмотра
За сутки россияне обстреляли Донетчину 9 раз: эвакуировано 84 человека, из которых 25 детей - ОВАPhoto25 января, 10:31 • 5426 просмотра
Украину накроет похолодание до -16 градусов, но потом придет потепление: прогноз на 26 января25 января, 11:58 • 6172 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 83824 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 97271 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 107103 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 100765 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 101694 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Виталий Кличко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Польша
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 19501 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 19699 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 36242 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 36670 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 49632 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Бильд

Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом

Киев • УНН

 • 1826 просмотра

Народный депутат Орест Саламаха скончался после ДТП возле Львова. По словам депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, Саламаха был водителем квадроцикла, который выехал на встречную полосу.

Нардеп Орест Саламаха погиб в ДТП под Львовом

Народный депутат Орест Саламаха умер после ДТП возле Львова, передает УНН.

Детали

О смерти коллеги сообщил нардеп Даниил Гетманцев.

Еще одна ужасная смерть. Коллеги, депутата, патриота, порядочного, надежного человека Ореста Саламахи. Царство небесное. Вечная память. Соболезнования близким 

- написал Гетманцев.

Добавим

Как сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, нардеп погиб после ДТП возле Львова.

Относительно ДТП в Сокольниках есть подтверждение, что водителем квадроцикла, выехавшего на встречную, был народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Орест Саламаха 

- сообщил Зинкевич.

Предварительно было известно, что нардепа удалось реанимировать, но впоследствии Зинкевич сообщил, что Орест Саламаха умер в больнице в 20:00.

Антонина Туманова

ПолитикаКриминал и ЧП
Саламаха Орест Игоревич
Дорожно-транспортное происшествие
Слуга народа
Львов