Бывшая правоохранительница из Буковины получила приговор за смертельное ДТП в нетрезвом состоянии
Киев • УНН
Новоселицкий районный суд приговорил бывшую правоохранительницу, которая в нетрезвом состоянии стала причиной смертельного ДТП. В результате аварии погибла 35-летняя женщина, еще две получили травмы.
Новоселицкий районный суд Черновицкой области отправил за решетку бывшую сотрудницу правоохранительных органов, совершившую смертельное ДТП в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Детали
Трагедия произошла ночью в городе Новоселица в конце июля 2025 года. По данным следствия, женщина вместе с тремя подругами возвращалась домой после отдыха.
Несмотря на значительный уровень алкоголя в крови - 1,29 промилле - она села за руль собственного автомобиля. На одном из участков дороги водитель не справилась с управлением, пропустила закругление и врезалась в бетонное ограждение
В результате того ДТП погибла 35-летняя женщина: еще две женщины получили многочисленные ушибы и переломы.
После совершения преступления ее уволили из правоохранительной системы.
Суд признал правоохранительницу виновной по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами от пяти до десяти лет.
В то же время сама обвиняемая полностью признала свою вину.
Напомним
