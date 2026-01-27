$43.130.01
Бывшая правоохранительница из Буковины получила приговор за смертельное ДТП в нетрезвом состоянии

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Новоселицкий районный суд приговорил бывшую правоохранительницу, которая в нетрезвом состоянии стала причиной смертельного ДТП. В результате аварии погибла 35-летняя женщина, еще две получили травмы.

Бывшая правоохранительница из Буковины получила приговор за смертельное ДТП в нетрезвом состоянии
Фото: Государственное бюро расследований

Новоселицкий районный суд Черновицкой области отправил за решетку бывшую сотрудницу правоохранительных органов, совершившую смертельное ДТП в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

Трагедия произошла ночью в городе Новоселица в конце июля 2025 года. По данным следствия, женщина вместе с тремя подругами возвращалась домой после отдыха.

Несмотря на значительный уровень алкоголя в крови - 1,29 промилле - она села за руль собственного автомобиля. На одном из участков дороги водитель не справилась с управлением, пропустила закругление и врезалась в бетонное ограждение

- говорится в сообщении ГБР.

В результате того ДТП погибла 35-летняя женщина: еще две женщины получили многочисленные ушибы и переломы.

После совершения преступления ее уволили из правоохранительной системы.

Суд признал правоохранительницу виновной по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами от пяти до десяти лет.

В то же время сама обвиняемая полностью признала свою вину.

Напомним

ГБР расследует смертельное ДТП на Львовщине 25 января 2026 года, где погиб народный депутат Орест Саламаха.

Евгений Устименко

