Руководство ВР и нардепы попрощались с Орестом Саламахой, погибшим в ДТП

Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты, руководство и сотрудники Аппарата Верховной Рады Украины отдали последнюю дань уважения народному депутату девятого созыва Оресту Саламахе, погибшему в ДТП на Львовщине, передает УНН.

Как отметили в ВР, во время работы в Верховной Раде Орест Саламаха был председателем подкомитета по вопросам местных бюджетов и бюджетной поддержки регионального развития Комитета по вопросам бюджета.

Напомним

Орест Саламаха погиб в ДТП возле Львова на 35-м году жизни. У него остались жена и трое детей.