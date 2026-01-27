Руководство ВР и нардепы попрощались с Орестом Саламахой, погибшим в ДТП
Руководство и работники Верховной Рады Украины почтили память народного депутата Ореста Саламахи, погибшего в ДТП на Львовщине. Он был главой подкомитета по вопросам местных бюджетов.
Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты, руководство и сотрудники Аппарата Верховной Рады Украины отдали последнюю дань уважения народному депутату девятого созыва Оресту Саламахе, погибшему в ДТП на Львовщине, передает УНН.
Как отметили в ВР, во время работы в Верховной Раде Орест Саламаха был председателем подкомитета по вопросам местных бюджетов и бюджетной поддержки регионального развития Комитета по вопросам бюджета.
Напомним
Орест Саламаха погиб в ДТП возле Львова на 35-м году жизни. У него остались жена и трое детей.