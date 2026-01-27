$43.130.01
Руководство ВР и нардепы попрощались с Орестом Саламахой, погибшим в ДТП

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Руководство и работники Верховной Рады Украины почтили память народного депутата Ореста Саламахи, погибшего в ДТП на Львовщине. Он был главой подкомитета по вопросам местных бюджетов.

Руководство ВР и нардепы попрощались с Орестом Саламахой, погибшим в ДТП

Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты, руководство и сотрудники Аппарата Верховной Рады Украины отдали последнюю дань уважения народному депутату девятого созыва Оресту Саламахе, погибшему в ДТП на Львовщине, передает УНН.

Как отметили в ВР, во время работы в Верховной Раде Орест Саламаха был председателем подкомитета по вопросам местных бюджетов и бюджетной поддержки регионального развития Комитета по вопросам бюджета.

Выехал на квадроцикле на встречную полосу: ГБР устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб нардеп Саламаха25.01.26, 21:26 • 10888 просмотров

Напомним

Орест Саламаха погиб в ДТП возле Львова на 35-м году жизни. У него остались жена и трое детей.

Антонина Туманова

ОбществоПолитика
Саламаха Орест Игоревич
Дорожно-транспортное происшествие
Львовская область
Верховная Рада
Львов