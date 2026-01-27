Керівництво ВР та нардепи попрощались із Орестом Салахаою, який загинув у ДТП

Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату Верховної Ради України віддали останню шану народному депутату девʼятого скликання Оресту Саламасі, який загинув у ДТП на Львівщині, передає УНН.

Як відзначили у ВР, під час роботи у Верховній Раді Орест Саламаха був головою підкомітету з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку Комітету з питань бюджету.

Нагадаємо

Орест Саламаха загинув у ДТП біля Львова на 35-му році життя. У нього залишилась дружина та троє дітей.