Керівництво ВР та нардепи попрощались із Орестом Салахаою, який загинув у ДТП

Ексклюзив
15:20
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго27 січня, 06:18
Атака рф на Броди 27 січня: у місті відчувається дим, навчання в школах скасовано27 січня, 07:41
"Радимо звернутися до путіна, який почав цю війну": МЗС відповіло віцепрем'єру Італії Сальвіні на заяви про Зеленського та мирну угоду27 січня, 08:03
Міноборони рф заявило про захоплення Куп'янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіян09:41
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20
Коли і як передавати показання лічильників 14:54
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
13:14
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки11:42
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути11:34
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик11:53
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчання26 січня, 14:07
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48
Керівництво ВР та нардепи попрощались із Орестом Салахаою, який загинув у ДТП

Київ • УНН

 80 перегляди

Керівництво та працівники Верховної Ради України вшанували пам'ять народного депутата Ореста Саламахи, який загинув у ДТП на Львівщині. Він був головою підкомітету з питань місцевих бюджетів.

Керівництво ВР та нардепи попрощались із Орестом Салахаою, який загинув у ДТП

Керівництво Верховної Ради України, народні депутати, керівництво та працівники Апарату Верховної Ради України віддали останню шану народному депутату девʼятого скликання Оресту Саламасі, який загинув у ДТП на Львівщині, передає УНН.

Як відзначили у ВР, під час роботи у Верховній Раді Орест Саламаха був головою підкомітету з питань місцевих бюджетів та бюджетної підтримки регіонального розвитку Комітету з питань бюджету.

Виїхав на квадроциклі на зустрічну смугу:​ ДБР встановлює обставини смертельної ДТП, в якій загинув нардеп Саламаха25.01.26, 21:26 • 10888 переглядiв

Нагадаємо

Орест Саламаха загинув у ДТП біля Львова на 35-му році життя. У нього залишилась дружина та троє дітей.

Антоніна Туманова

СуспільствоПолітика
Саламаха Орест Ігорович
Дорожньо-транспортна пригода
Львівська область
Верховна Рада України
Львів