Выехал на квадроцикле на встречную полосу: ГБР устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб нардеп Саламаха

Киев • УНН

 • 594 просмотра

ГБР расследует смертельное ДТП во Львовской области 25 января 2026 года, где погиб народный депутат Орест Саламаха. Его квадроцикл выехал на встречную полосу, столкнувшись с маршруткой.

Выехал на квадроцикле на встречную полосу: ГБР устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, в котором погиб нардеп Саламаха

ГБР устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на Львовщине, в котором погиб народный депутат Украины Орест Саламаха, передает УНН.

Сотрудники ГБР устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вечером 25 января 2026 года в селе Сокольники на Львовщине. В результате столкновения погиб действующий народный депутат Украины от партии "Слуга народа" 

- говорится в сообщении.

Детали

По предварительным данным, около 18:15 квадроцикл под управлением депутата выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством. Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет.

В результате столкновения  народный депутат получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. После госпитализации он скончался в больнице.

Решается вопрос о  внесении сведений в ЕРДР и открытии производства  по ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения.

Сейчас сотрудники ГБР проводят первоочередные следственные действия: осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей, изымают вещественные доказательства. ГБР обеспечит полную и объективную проверку всех обстоятельств ДТП.

Процессуальное руководство  осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним

Народный депутат Орест Саламаха умер после ДТП возле Львова. По словам депутата Львовского городского совета Игоря Зинкевича, Саламаха был водителем квадроцикла, который выехал на встречную полосу.

Антонина Туманова

ПолитикаКриминал и ЧП
Саламаха Орест Игоревич
Дорожно-транспортное происшествие
Львовская область
Слуга народа
Львов