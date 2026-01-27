Незаконно выплатил 500 000 гривен: должностное лицо воинской части Киевской области предстанет перед судом

$43.130.01
14:04 • 3430 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 15284 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 12665 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 11308 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 20220 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 24430 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29 • 16625 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 18670 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 33412 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 82892 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго27 января, 06:18
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено27 января, 07:41
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении27 января, 08:03
Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиян09:41
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42
Когда и как передавать показания счетчиков14:54
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
13:14
Эксклюзив
13:14 • 15292 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть11:34
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Эксклюзив
10:00
Эксклюзив
10:00 • 24435 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчания26 января, 14:07
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48
Незаконно выплатил 500 000 гривен: должностное лицо воинской части Киевской области предстанет перед судом

Киев • УНН

 • 246 просмотра

В Киевской области будут судить начальника финслужбы воинской части за незаконные выплаты. Из-за его действий государство потеряло почти 500 тысяч гривен.

Незаконно выплатил 500 000 гривен: должностное лицо воинской части Киевской области предстанет перед судом
Фото: Государственное бюро расследований

В Киевской области по материалам Государственного бюро расследований будут судить начальника финансовой службы воинской части за незаконные выплаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Следствие установило, что офицер в течение года после увольнения двух военнослужащих не прекратил начисление выплат. По заключению судебно-экономической экспертизы, из-за таких действий должностного лица государство потеряло почти 500 тысяч гривен.

Фигурант был разоблачен сотрудниками ГБР во взаимодействии с СБУ, при содействии Госаудитслужбы и при процессуальном руководстве Дарницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Ему инкриминируют халатное отношение к службе, причинившее существенный вред, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Также в рамках уголовного производства подан гражданский иск с целью возврата незаконно выплаченных средств в государственную собственность.

Напомним

Суд в Черновицкой области отправил за решетку бывшую сотрудницу правоохранительных органов, совершившую смертельное ДТП в нетрезвом состоянии летом 2025 года.

Евгений Устименко

