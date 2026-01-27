Незаконно выплатил 500 000 гривен: должностное лицо воинской части Киевской области предстанет перед судом

Фото: Государственное бюро расследований

В Киевской области по материалам Государственного бюро расследований будут судить начальника финансовой службы воинской части за незаконные выплаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Следствие установило, что офицер в течение года после увольнения двух военнослужащих не прекратил начисление выплат. По заключению судебно-экономической экспертизы, из-за таких действий должностного лица государство потеряло почти 500 тысяч гривен.

Фигурант был разоблачен сотрудниками ГБР во взаимодействии с СБУ, при содействии Госаудитслужбы и при процессуальном руководстве Дарницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Ему инкриминируют халатное отношение к службе, причинившее существенный вред, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

Также в рамках уголовного производства подан гражданский иск с целью возврата незаконно выплаченных средств в государственную собственность.

Напомним

Суд в Черновицкой области отправил за решетку бывшую сотрудницу правоохранительных органов, совершившую смертельное ДТП в нетрезвом состоянии летом 2025 года.