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МЗС України відреагувало на рішення суду ООН у справі проти рф

МЗС України відреагувало на рішення суду ООН у справі проти рф

Київ • УНН

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Міністерство закордонних справ України заявило, що рішення Міжнародного суду ООН про порушення Росією міжнародного права в її діях в Україні - це перший випадок, коли суд ООН виніс остаточне рішення про порушення Росією міжнародного права.

МЗС коментуючи рішення Міжнародного суду ООН у справі проти російської федерації, заявило це — перший випадок в історії, коли суд ООН виніс остаточне рішення щодо порушень рф норм міжнародного права. Також рішення не залишає жодних сумнівів у тому, що рф зневажає міжнародне право.

Про це йдеться в заяві МЗС України, передає УНН.  

31 січня 2024 року Міжнародний суд ООН виніс рішення по суті справи України проти російської федерації щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расового дискримінації. Суд встановив, що росія порушила обидва міжнародні договори. Це — перший випадок в історії, коли Міжнародний Суд ООН виніс остаточне рішення щодо порушень росією норм міжнародного права

- йдеться в заяві МЗС.

Зазначається, що справа, ініційована Україною, задокументувала кампанію терористичних актів, що розпочалась з 2014 року та принесла страждання українському народу.

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Контрольовані росією особи та угруповання атакували українців, обстрілювали цивільні об’єкти, бомбили мирні міста. Йдеться, зокрема, про Волноваху, Маріуполь, Краматорськ, Авдіївку, Харків, Одесу. Крім того, росія здійснювала кампанію, спрямовану на культурне знищення етнічних груп українців та кримських татар в тимчасово окупованому Криму починаючи з 2014 року. Рішення Міжнародного суду ООН не залишає жодних сумнівів у тому, що російська федерація зневажає міжнародне право

- зазначається в заяві.

МЗС наголошує, що Україна залишається відданою прагненню домогтися справедливості та відповідальності за всі незаконні дії росії, включно з повномасштабним вторгненням, яке рф розпочала в 2022 році.  

Доповнення

Міжнародний суд ООН оголосив рішення у справі щодо порушення росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації.

Суд частково задовольнив позов України, однак відкинув більшість її звинувачень. 

Міжнародний суд ООН оприлюднив текст рішення у справі щодо порушення росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. 

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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