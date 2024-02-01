МИД Украины отреагировал на решение суда ООН по делу против рф
Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение Международного суда ООН о нарушении Россией международного права в ее действиях в Украине - это первый случай, когда суд ООН вынес окончательное решение о нарушении Россией международного права.
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
Депутат Винницкого областного совета от партии Гройсмана мог инициировать действия по недопущению верующих Православной Церкви Украины в свой храм в Ладыжине.
"Украинские пилоты очищают Крым от россиян": Игнат прокомментировал удар по аэродрому Бельбек
Представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат призвал украинцев дождаться официальных подтверждений относительно последствий "взрывов" на военном аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму.
В Крыму утром прогремела серия взрывов
Во временно оккупированном Крыму в районе Сак и Нижнегорского района 1 февраля прогремели взрывы, причем сообщения о по меньшей мере пяти взрывах в Нижнегорском районе.
Развитие партнерства в оборонной индустрии: Украина подписала несколько десятков соглашений о совместном производстве оружия
Украина активно развивает партнерство в оборонной промышленности, заключив десятки соглашений о совместном производстве вооружений с более чем двумя десятками стран.
На Волыни произошел масштабный пожар на складах птицекомплекса: тушили с пожарным роботом
Пожар вспыхнул в складском здании птицекомплекса в Нововолынске, Волынская область, Украина, в 4 утра и был полностью ликвидирован к 7:30, никто не пострадал, причина пожара и ущерб устанавливаются.
Под видом секонд-хенда водитель пытался ввезти в Украину из Польши брендовую одежду на 20 миллионов гривен
Таможенники в Украине обнаружили 15 тонн новой одежды на сумму 20 миллионов гривен, спрятанных среди подержанной одежды в грузовике на границе с Польшей "Краковец-Корчова".
Главы Минобороны США и Британии обсудили поддержку Украины
Глава Пентагона США Ллойд Остин и министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время встречи обсудили дальнейшую совместную поддержку Украины против российской агрессии.
За сутки на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 400 оккупантов
По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, в операционной зоне ОСУВ Таврия украинские защитники уничтожили более 400 российских солдат и 39 единиц военной техники за минувшие сутки.
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
По словам адвоката, судьи Верховного Суда, которые фигурируют в уголовном деле против бывшего председателя Верховного Суда Князева, могут быть временно отстранены от исполнения своих обязанностей на срок до двух месяцев по ходатайству Генеральной прокуратуры.