МИД Украины отреагировал на решение суда ООН по делу против рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
  •  132570 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  160433 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157512 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  174924 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

МИД Украины отреагировал на решение суда ООН по делу против рф

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение Международного суда ООН о нарушении Россией международного права в ее действиях в Украине - это первый случай, когда суд ООН вынес окончательное решение о нарушении Россией международного права.

Война •   •  21827 просмотра
МИД Украины отреагировал на решение суда ООН по делу против рф

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Депутат Винницкого областного совета от партии Гройсмана мог инициировать действия по недопущению верующих Православной Церкви Украины в свой храм в Ладыжине.

Политика •   •  108415 просмотра
Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

"Украинские пилоты очищают Крым от россиян": Игнат прокомментировал удар по аэродрому Бельбек

Представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат призвал украинцев дождаться официальных подтверждений относительно последствий "взрывов" на военном аэродроме Бельбек в оккупированном Крыму.

Война •   •  18873 просмотра
"Украинские пилоты очищают Крым от россиян": Игнат прокомментировал удар по аэродрому Бельбек

В Крыму утром прогремела серия взрывов

Во временно оккупированном Крыму в районе Сак и Нижнегорского района 1 февраля прогремели взрывы, причем сообщения о по меньшей мере пяти взрывах в Нижнегорском районе.

Война •   •  20460 просмотра
В Крыму утром прогремела серия взрывов

Развитие партнерства в оборонной индустрии: Украина подписала несколько десятков соглашений о совместном производстве оружия

Украина активно развивает партнерство в оборонной промышленности, заключив десятки соглашений о совместном производстве вооружений с более чем двумя десятками стран.

Война •   •  21355 просмотра
Развитие партнерства в оборонной индустрии: Украина подписала несколько десятков соглашений о совместном производстве оружия

На Волыни произошел масштабный пожар на складах птицекомплекса: тушили с пожарным роботом

Пожар вспыхнул в складском здании птицекомплекса в Нововолынске, Волынская область, Украина, в 4 утра и был полностью ликвидирован к 7:30, никто не пострадал, причина пожара и ущерб устанавливаются.

Криминал и ЧП •   •  18227 просмотра
На Волыни произошел масштабный пожар на складах птицекомплекса: тушили с пожарным роботом

Под видом секонд-хенда водитель пытался ввезти в Украину из Польши брендовую одежду на 20 миллионов гривен

Таможенники в Украине обнаружили 15 тонн новой одежды на сумму 20 миллионов гривен, спрятанных среди подержанной одежды в грузовике на границе с Польшей "Краковец-Корчова".

Криминал и ЧП •   •  17635 просмотра
Под видом секонд-хенда водитель пытался ввезти в Украину из Польши брендовую одежду на 20 миллионов гривен

Главы Минобороны США и Британии обсудили поддержку Украины

Глава Пентагона США Ллойд Остин и министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время встречи обсудили дальнейшую совместную поддержку Украины против российской агрессии.

Политика •   •  17775 просмотра
Главы Минобороны США и Британии обсудили поддержку Украины

За сутки на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 400 оккупантов

По словам бригадного генерала Александра Тарнавского, в операционной зоне ОСУВ Таврия украинские защитники уничтожили более 400 российских солдат и 39 единиц военной техники за минувшие сутки.

Война •   •  16849 просмотра
За сутки на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 400 оккупантов

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

По словам адвоката, судьи Верховного Суда, которые фигурируют в уголовном деле против бывшего председателя Верховного Суда Князева, могут быть временно отстранены от исполнения своих обязанностей на срок до двух месяцев по ходатайству Генеральной прокуратуры.

Криминал и ЧП •   •  108579 просмотра
Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева