МИД Украины отреагировал на решение суда ООН по делу против рф

МИД комментируя решение Международного суда ООН по делу против российской федерации, заявил это - первый случай в истории, когда суд ООН вынес окончательное решение о нарушениях рф норм международного права. Также решение не оставляет никаких сомнений в том, что рф презирает международное право.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, передает УНН.

31 января 2024 года Международный суд ООН вынес решение по существу дела Украины против российской федерации по применению Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Суд установил, что россия нарушила оба международных договора. Это - первый случай в истории, когда Международный Суд ООН вынес окончательное решение относительно нарушений россией норм международного права - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что дело, инициированное Украиной, задокументировало кампанию террористических актов, которая началась с 2014 года и принесла страдания украинскому народу.

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Контролируемые Россией лица и группировки атаковали украинцев, обстреливали гражданские объекты, бомбили мирные города. Речь идет, в частности, о Волновахе, Мариуполе, Краматорске, Авдеевке, Харькове, Одессе. Кроме того, россия осуществляла кампанию, направленную на культурное уничтожение этнических групп украинцев и крымских татар во временно оккупированном Крыму начиная с 2014 года. Решение Международного суда ООН не оставляет никаких сомнений в том, что российская федерация попирает международное право - отмечается в заявлении.

МИД отмечает, что Украина остается преданной стремлению добиться справедливости и ответственности за все незаконные действия России, включая полномасштабное вторжение, которое рф начала в 2022 году.

Дополнение

Международный суд ООН огласил решение по делу о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрещении всех форм расовой дискриминации.

Суд частично удовлетворил иск Украины, однако отверг большинство ее обвинений.

Международный суд ООН обнародовал текст решения по делу о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрещении всех форм расовой дискриминации.

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