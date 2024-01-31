Міжнародний суд ООН оприлюднив текст рішення за позовом України проти рф. Його об'єм - 117 сторінок

Міжнародний суд ООН оприлюднив текст рішення у справі щодо порушення росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації, передає УНН.

Текст рішення оприлюднено на офіційні сторінці Міжнародного суду ООН у соцмережі Х.

Об'єм документу - 117 сторінок.

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Міжнародний суд ООН оголосив рішення у справі щодо порушення росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд частково задовольнив позов України, однак відкинув більшість її звинувачень.

Доповнення

Міжнародний суд ООН 8 листопада 2019 визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення росією двох конвенцій. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Україна ще 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.