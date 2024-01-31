Міжнародний суд ООН оголосив рішення за позовом України проти рф: деталі

Міжнародний суд ООН оголосив рішення у справі щодо порушення росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд частково задовольнив позов України, однак відкинув більшість її звинувачень. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.

Так, суд відкинув більшу частину претензій України щодо фінансування тероризму. Він заявив, що справи може стосуватися лише імовірна підтримка росією тероризму за допомогою фінансів, але не зброї, за допомогою якої можуть здійснювати теракти.

Гаазький суд також заявив, що він не має достатніх доказів, щоб вирішити, чи справді групи, яких Україна називає терористичними, є такими.

При цьому суд вирішив, що росія не провела необхідного розслідування звинувачень у причетності до тероризму представників самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", які висувала України, і таким чином порушила конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Це єдиний пункт у цій частині звинувачень, висунутих Україною, який суд задовольнив.

При цьому суд ООН відмовився ухвалити рішення про виплату Україні компенсації, на чому наполягав Київ.

Стосовно другої групи звинувачень про ситуацію в Криму суд вирішив, що дії російських правоохоронних органів щодо кримських татар могли частково порушувати права цієї етнічної групи.

Однак щодо звинувачень у расовій дискримінації суд заявив, що не переконаний у тому, що кримські татари та українці в Криму зазнавали переслідувань на основі свого етнічного походження. Він вважає, що дії щодо них могли мати політичну мотивацію.

Крім того, переслідування меджлісу кримськотатарського народу суд потрактував як політичну дію, а не таку, що ґрунтується на етнічному походженні його лідерів. Тому він не вважає, що заборона меджлісу порушує міжнародну конвенцію щодо ліквідації всіх форм расової дискримінації.

Суд заявив, що Україна не змогла переконати його в тому, що росія порушувала права українців та кримських татар на основі їхньої національності. Водночас, згідно з рішенням суду, росія винна у порушенні прав етнічних українців у Криму, оскільки після анексії півострова різко впала кількість учнів, які навчаються українською мовою.

Будь-які компенсації суд присудити Україні відмовився.

Доповнення

Україна ще 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті росії, включають:

• надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням;

• збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17;

• обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська;

• знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи;

• вибух під час мирного зібрання в Харкові;

• дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад;

• заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу;

• хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання;

• обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.