Міжнародний суд ООН оголосив рішення за позовом України проти рф: деталі

ukenru
29 березня, 19:41 • 42747 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 96575 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 115738 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117439 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 232945 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156952 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147548 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133291 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121735 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112886 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 34218 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 32516 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 34891 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 31091 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 31997 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 232945 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385757 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440881 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449235 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358651 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 115741 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130750 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124939 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98911 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107994 перегляди
Актуальне
Міжнародний суд ООН оголосив рішення за позовом України проти рф: деталі

Міжнародний суд ООН оголосив рішення за позовом України проти рф: деталі

Київ • УНН

 • 31938 перегляди

Міжнародний суд ООН частково підтримав позов України про порушення росією конвенцій щодо фінансування тероризму та расової дискримінації, але відхилив більшість звинувачень України.

Міжнародний суд ООН оголосив рішення у справі щодо порушення росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд частково задовольнив позов України, однак відкинув більшість її звинувачень. Про це УНН повідомляє з посиланням на BBC.

Так, суд відкинув більшу частину претензій України щодо фінансування тероризму. Він заявив, що справи може стосуватися лише імовірна підтримка росією тероризму за допомогою фінансів, але не зброї, за допомогою якої можуть здійснювати теракти.

Гаазький суд також заявив, що він не має достатніх доказів, щоб вирішити, чи справді групи, яких Україна називає терористичними, є такими.

При цьому суд вирішив, що росія не провела необхідного розслідування звинувачень у причетності до тероризму представників самопроголошених "ДНР" та "ЛНР", які висувала України, і таким чином порушила конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Це єдиний пункт у цій частині звинувачень, висунутих Україною, який суд задовольнив.

При цьому суд ООН відмовився ухвалити рішення про виплату Україні компенсації, на чому наполягав Київ.

Стосовно другої групи звинувачень про ситуацію в Криму суд вирішив, що дії російських правоохоронних органів щодо кримських татар могли частково порушувати права цієї етнічної групи.

Однак щодо звинувачень у расовій дискримінації суд заявив, що не переконаний у тому, що кримські татари та українці в Криму зазнавали переслідувань на основі свого етнічного походження. Він вважає, що дії щодо них могли мати політичну мотивацію.

Крім того, переслідування меджлісу кримськотатарського народу суд потрактував як політичну дію, а не таку, що ґрунтується на етнічному походженні його лідерів. Тому він не вважає, що заборона меджлісу порушує міжнародну конвенцію щодо ліквідації всіх форм расової дискримінації.

Суд заявив, що Україна не змогла переконати його в тому, що росія порушувала права українців та кримських татар на основі їхньої національності. Водночас, згідно з рішенням суду, росія винна у порушенні прав етнічних українців у Криму, оскільки після анексії півострова різко впала кількість учнів, які навчаються українською мовою.

Будь-які компенсації суд присудити Україні відмовився.

Доповнення

Україна ще 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті росії, включають:

• надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням;

• збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17;

• обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська;

• знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи;

• вибух під час мирного зібрання в Харкові;

• дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад;

• заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу;

• хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання;

• обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
mizhnarodnyi-sud-oonМіжнародний суд ООН
haahaГаага
volnovakhaВолноваха
krymКрим
ukrainaУкраїна
mariupolМаріуполь
kramatorskКраматорськ
kyivКиїв
kharkivХарків
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.37