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Международный суд ООН огласил решение по иску Украины против рф: детали

Международный суд ООН огласил решение по иску Украины против рф: детали

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 16:01  •  20514 просмотра

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Международный суд ООН частично поддержал иск Украины о нарушении россией конвенций по финансированию терроризма и расовой дискриминации, но отклонил большинство обвинений Украины.

Международный суд ООН огласил решение по делу о нарушении россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации. Суд частично удовлетворил иск Украины, однако отверг большинство ее обвинений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Так, суд отверг большую часть претензий Украины относительно финансирования терроризма. Он заявил, что дела может касаться только вероятная поддержка россией терроризма с помощью финансов, но не оружия, с помощью которого могут совершать теракты.

Гаагский суд также заявил, что он не имеет достаточных доказательств, чтобы решить, действительно ли группы, которых Украина называет террористическими, являются таковыми.

При этом суд решил, что россия не провела необходимого расследования обвинений в причастности к терроризму представителей самопровозглашенных "днр" и "лнр", которые выдвигала Украина, и таким образом нарушила конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.

Это единственный пункт в этой части обвинений, выдвинутых Украиной, который суд удовлетворил.

При этом суд ООН отказался принять решение о выплате Украине компенсации, на чем настаивал Киев.

В отношении второй группы обвинений о ситуации в Крыму суд решил, что действия российских правоохранительных органов в отношении крымских татар могли частично нарушать права этой этнической группы.

Однако по обвинениям в расовой дискриминации суд заявил, что не убежден в том, что крымские татары и украинцы в Крыму подвергались преследованиям на основе своего этнического происхождения. Он считает, что действия в отношении них могли иметь политическую мотивацию.

Кроме того, преследование Меджлиса крымскотатарского народа суд трактовал как политическое действие, а не основанное на этническом происхождении его лидеров. Поэтому он не считает, что запрет Меджлиса нарушает международную конвенцию по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Суд заявил, что Украина не смогла убедить его в том, что россия нарушала права украинцев и крымских татар на основе их национальности. В то же время, согласно решению суда, россия виновата в нарушении прав этнических украинцев в Крыму, поскольку после аннексии полуострова резко упало количество учеников, обучающихся на украинском языке.

Какие-либо компенсации суд присудить Украине отказался.

Дополнение

Украина еще 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые россии, включают:

- предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям;

- сбивания самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17;

- обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска;

- уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи;

- взрыв во время мирного собрания в Харькове;

- дискриминацию в отношении украинской и крымскотатарской громад;

- запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа;

- волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания;

- ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Міжнародний суд ООН оголосив рішення за позовом України проти рф: деталі
The International Court of Justice announced the decision on Ukraine's lawsuit against Russia: details
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Международный суд ООН огласил решение по иску Украины против рф: детали

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