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Суд ООН у справі Україна проти росії визнав, що рф порушила договір організації - ЗМІ

Суд ООН у справі Україна проти росії визнав, що рф порушила договір організації - ЗМІ

Київ • УНН

 • 25405 перегляди

Міжнародний суд ООН визнав, що росія порушила частину антитерористичного договору ООН

Міжнародний Суд (ООН) визнав, що "росія порушила деякі частини антитерористичного договору ООН, не розслідуючи фінансову підтримку сепаратистських угруповань на сході України в 2014 році", але не призначив компенсацію, як того вимагала Україна, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Як повідомляється, вищий суд ООН відмовився винести конкретне рішення щодо ймовірної відповідальності рф за збиття рейсу MH17 Malaysia Airlines над східною Україною 17 липня 2014 року, як просив Київ.

Доповнення

Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти рф щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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