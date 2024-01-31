Суд ООН по делу Украина против россии признал, что рф нарушила договор организации - СМИ

Международный Суд (ООН) признал, что "россия нарушила некоторые части антитеррористического договора ООН, не расследуя финансовую поддержку сепаратистских группировок на востоке Украины в 2014 году", но не назначил компенсацию, как того требовала Украина, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как сообщается, высший суд ООН отказался вынести конкретное решение относительно вероятной ответственности рф за сбивание рейса MH17 Malaysia Airlines над восточной Украиной 17 июля 2014 года, как просил Киев.

Дополнение

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против рф о нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации.