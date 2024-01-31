Суд ООН по делу Украина против россии признал, что рф нарушила договор организации - СМИ
Международный суд ООН признал, что россия нарушила часть антитеррористического договора ООН.
российская делегация не пришла на заседание Международного суда ООН по иску Украины - Чубаров
российская делегация не пришла на заседание Международного суда ООН в Гааге, где должны объявить решение о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрете всех форм расовой дискриминации.
Авиакатастрофа в Броварах: мужчина украл карточку погибшего члена экипажа, ему грозит 8 лет за решеткой
Правонарушитель присвоил банковскую карточку члена экипажа, погибшего во время авиакатастрофм в Броварах, и в дальнейшем рассчитался ею 14 раз при приобретении различных товаров и снятии наличных. Ему грозит до 8 лет за решеткой.
Шольц обещает "сделать все", чтобы сплотить европейских партнеров для "огромной" поддержки Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал сплотить европейскую поддержку Украины накануне саммита ЕС.
Военных, которых рф якобы перевозила в самолете Ил-76, во время сегодняшнего обмена не было - ГУР
Сегодня во время обмена не вернули военнослужащих, которых россия якобы перевозила самолетом Ил-76.
Присвоили 1,7 млн гривен во время ремонта на территории "Парка Почайна": в столице будут судить бизнесмена и его сообщника
Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении киевского бизнесмена и его сообщника по факту растраты 1,7 млн грн при строительстве и реконструкции объектов в парке "Почайна".
"Мы ни о ком не забыли": Зеленский о 50-м обмене пленными
Во время последнего обмена пленными Украина освободила из российского плена 207 граждан, в том числе защитников Мариуполя.
россия продолжает поглощение беларуси: что ждет железную дорогу и ВПК официального минска
россия продолжает интегрировать белорусскую армию, железную дорогу и средства массовой информации через соглашение о создании союзного государства.
Зеленский собирался уволить Залужного из-за разногласий по мобилизации -The Washington Post
Президент Зеленский и командующий Залужный разошлись во мнениях относительно того, сколько солдат Украина должна мобилизовать в этом году: Залужный предлагал 500 000, но Зеленский считал это нецелесообразным, пишет The Washington Post.
Биржа Благотворительности "ДоброДій" отчиталась о помощи медучреждениям: ремонт операционных, лекарства, обучение медиков
Биржа Благотворительности "ДоброДій" отчиталась о помощи медучреждениям: ремонт операционных, лекарства, обучение медиков.