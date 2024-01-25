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Наступного тижня Міжнародний суд ООН оголосить рішення за позовом України проти рф

Наступного тижня Міжнародний суд ООН оголосить рішення за позовом України проти рф

Київ • УНН

 • 31234 перегляди

31 січня Міжнародний суд ООН оголосить своє рішення щодо ймовірного порушення росією двох конвенцій, пов'язаних з фінансуванням тероризму та расовою дискримінацією.

Наступної середи, 31 січня, Міжнародний суд ООН оголосить своє рішення у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Про це з посиланням на пресреліз суду передає УНН.

Деталі 

Суд винесе своє рішення у середу, 31 січня 2024 року, о 15:00, за місцевим часом

- йдеться у дописі. 

Зазначається, що публічне засідання відбудеться в Гаазі, у Палаці миру, де розміщується Міжнародний Суд ООН, рішення зачитає голова суду Джоан Донохью.

Доповнення

Міжнародний суд ООН 8 листопада 2019 визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення росією двох конвенцій. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

ООН просить донорів виділити 4,2 млрд доларів на гуманітарну допомогу українцям15.01.24, 11:44 • 33483 перегляди

Україна ще 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті росії, включають:

  • надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; 
  • збиття літака “Малайзійських авіаліній” рейсу MH17; 
  • обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; 
  • знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; 
  • вибух під час мирного зібрання в Харкові; 
  • дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; 
  • заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; 
  • хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; 
  • обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.

Нагадаємо

Організація Об’єднаних Націй відкрила банківський рахунок у російського кредитора, який не потрапив під санкції, щоб дозволити операції в рублях.

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