На следующей неделе Международный суд ООН объявит решение по иску Украины против рф

В следующую среду, 31 января, Международный суд ООН объявит свое решение по делу о нарушении россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрещении всех форм расовой дискриминации. Об этом со ссылкой на пресс-релиз суда передает УНН.

Детали

Суд вынесет свое решение в среду, 31 января 2024 года, в 15:00, по местному времени - говорится в сообщении.

Отмечается, что публичное заседание состоится в Гааге, во Дворце мира, где размещается Международный Суд ООН, решение зачитает председатель суда Джоан Донохью.

Дополнение

Международный суд ООН 8 ноября 2019 признал свою юрисдикцию по делу о нарушении россией двух конвенций. Суд также отметил, что Украиной были соблюдены все процессуальные досудебные процедуры. Это решение означает, что Международный суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

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Украина еще 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые россии, включают:

предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям;

сбитие самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17;

обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска;

уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи;

взрыв во время мирного собрания в Харькове;

дискриминацию в отношении украинской и крымскотатарской общин;

запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа;

волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания;

ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

Напомним,

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