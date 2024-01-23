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ООН відкрила рахунок у російському банку для здійснення транзакцій у рублях

ООН відкрила рахунок у російському банку для здійснення транзакцій у рублях

Київ • УНН

 • 42426 перегляди

Організація Об'єднаних Націй відкрила банківський рахунок у неназваному російському банку, на який не поширюються санкції, що дозволяє здійснювати операції в рублях. Це сталося в той час, коли "Совкомбанк" звернувся до Казначейства США за ліцензією на сплату членських внесків в Екологічній кліматичній ініціативі ООН.

Організація Об’єднаних Націй відкрила банківський рахунок у російського кредитора, який не потрапив під санкції, щоб дозволити операції в рублях. Про це повідомив російський Совкомбанк, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Назва банку не уточнюється.

Зазначається, що Совкомбанк подав заявку в Мінфін США на отримання ліцензії на здійснення виплат членства в програмі фінансової ініціативи з навколишнього середовища клімату ООН.

Назва банку не розкривається. У пресслужбі ООН цю інформацію не прокоментували.

Станом на тепер Совкомбанк прагне отримати ліценцію від американського регулятора задля відновлення платежів і погашення заборгованості за членськими внесками, які накопичилися з початку 2022 року.

Доповнення

У 2022 році Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) внесло Совкомбанк у свій список спеціально визначених громадян (SDN), фактично вигнавши його з фінансової системи США, заборонивши торгівлю з американцями та заморозивши його активи в США.

Але зараз банк шукає ліцензію на сплату членських внесків для Фінансової ініціативи Програми ООН з навколишнього середовища, перевіряючи Вашингтон на спеціальні винятки для певних транзакцій російських банків.

Совкомбанк заявив, що його заявка на отримання ліцензії OFAC все ще очікує на розгляд, а рахунок в ООН був відкритий.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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