ООН открыла счет в российском банке для осуществления транзакций в рублях

Организация Объединенных Наций открыла банковский счет у российского кредитора, который не попал под санкции, чтобы разрешить операции в рублях. Об этом сообщил российский Совкомбанк, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Название банка не уточняется.

Отмечается, что Совкомбанк подал заявку в Минфин США на получение лицензии на осуществление выплат членства в программе финансовой инициативы по окружающей среде климата ООН.

Название банка не раскрывается. В пресс-службе ООН эту информацию не прокомментировали.

По состоянию на сейчас Совкомбанк стремится получить лицензию от американского регулятора для возобновления платежей и погашения задолженности по членским взносам, которые накопились с начала 2022 года.

Дополнение

В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло Совкомбанк в свой список специально определенных граждан (SDN), фактически изгнав его из финансовой системы США, запретив торговлю с американцами и заморозив его активы в США.

Но сейчас банк ищет лицензию на уплату членских взносов для Финансовой инициативы Программы ООН по окружающей среде, проверяя Вашингтон на специальные исключения для определенных транзакций российских банков.

Совкомбанк заявил, что его заявка на получение лицензии OFAC все еще ожидает рассмотрения, а счет в ООН был открыт.

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