ООН открыла счет в российском банке для осуществления транзакций в рублях

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  225042 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  275437 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  233748 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  221734 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Новости по теме

ООН открыла счет в российском банке для осуществления транзакций в рублях

Организация Объединенных Наций открыла банковский счет в неназванном российском банке, на который не распространяются санкции, что позволяет осуществлять операции в рублях. Это произошло в то время, когда "Совкомбанк" обратился в Казначейство США за лицензией на уплату членских взносов в Экологической климатической инициативе ООН.

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ООН открыла счет в российском банке для осуществления транзакций в рублях

Враг в Харькове ударил по жилой застройке, поврежден дом

Мэр Харькова сообщил, что российские войска попали в жилой район, повредив дом. Информация о возможных пострадавших пока отсутствует.

Война •   •  8757 просмотра
Враг в Харькове ударил по жилой застройке, поврежден дом

Российские ракеты "Кинжал" проигрывают бой с Patriot, это разочаровывает Китай - СМИ

Китайские оборонные эксперты разочарованы возможностями российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" после того, как несколько из них были сбиты Украиной с помощью системы "Патриот". Эти выводы важны для Китая, который готовится к потенциальным конфликтам с США, в частности, по Тайваню.

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Российские ракеты "Кинжал" проигрывают бой с Patriot, это разочаровывает Китай - СМИ

Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины - Джон Кирби

Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома, объявил следующие несколько месяцев критически важными для защиты Украины от продолжающейся российской агрессии. Он отметил необходимость быстрого оказания поддержки со стороны Конгресса на фоне сокращения поставок оружия.

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Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины - Джон Кирби

В Харькове взрывы, россияне наносят удары по городу

В Харькове прогремела серия взрывов, мэр города подтвердил, что это был обстрел со стороны российских сил. Последствия обстрела еще не определены.

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В Харькове взрывы, россияне наносят удары по городу

5 000 грузовиков пересекли пункты пропуска в Польшу после разблокировки

По словам вице-премьер-министра Александра Кубракова, после снятия блокады пунктов пропуска почти 5 000 грузовиков выехали в Польшу. Он подчеркнул важность Соглашения о либерализации грузовых перевозок для выживания Украины.

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5 000 грузовиков пересекли пункты пропуска в Польшу после разблокировки

Возвращение похищенных Россией украинских детей должно оставаться приоритетом для международного сообщества - комиссар Совета Европы

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала к немедленному международному сотрудничеству для обеспечения возвращения похищенных украинских детей из России. Комиссар подчеркнула роль правозащитных организаций в Украине и считает этот вопрос приоритетным для мирового сообщества.

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Возвращение похищенных Россией украинских детей должно оставаться приоритетом для международного сообщества - комиссар Совета Европы

В Украине будут развивать биржевую торговлю биотопливом - заключен меморандум

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Украинская энергетическая биржа сотрудничают для создания прозрачного и конкурентного рынка биотоплива в Украине, что соответствует целям энергетической безопасности и независимости страны.

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В Украине будут развивать биржевую торговлю биотопливом - заключен меморандум

Зеленский отметил государственными наградами 103 защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 103 защитников страны за мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, самоотверженное выполнение воинского долга.

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Зеленский отметил государственными наградами 103 защитников Украины

Австралия наложила санкции на российского хакера из-за взлома медицинской страховой компании

Австралия ввела персональные санкции против российского хакера Александра Ермакова за взлом Medibank, крупнейшей в стране компании медицинского страхования. В результате взлома были похищены данные около 10 миллионов клиентов, что делает его одной из крупнейших краж данных в стране.

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Австралия наложила санкции на российского хакера из-за взлома медицинской страховой компании