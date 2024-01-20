В США арестовали бизнесмена за поставки микросхем в подсанкционную российскую компанию

В США арестовали бизнесмена Илью Кана, который в обход санкций поставлял в российскую компанию, которую связывают с минобороны рф, американские микросхемы и другую продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Минюст США, 66-летний Илья Кан, гражданин Соединенных Штатов, Израиля и россии, был арестован в Лос-Анджелесе за вероятное участие в многолетней схеме экспорта товаров в пользу российского бизнеса.

Кан поставлял товары двойного назначения научно-производственному центру "Электронные вычислительно-информационные системы" (НПЦ "ЭЛВИС"), который является одним из ведущих центров проектирования микросхем в россии. В Минюсте указывают, что клиентами российской компании являются представители российской армии и фсб.

Отмечается, что Кан является владельцем компании Senesys Incorporated и Sensor Design Association, которые занимаются разработкой программного обеспечения в сфере безопасности.

Именно через эти компании, Кан отправил НПЦ "Элвис" тысячи микроконтроллеров, сетевых плат и радиочастотный передатчик.

Также отмечается, что компания "Элвис" находится под санкциями США. Если его признают виновным, Кану грозит максимальное наказание в виде 20 лет заключения.

Добавим

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что санкционная политика западных стран по поставкам в рф критических компонентов для оружия бесспорно уже ощутима, однако ее важно продолжать и усиливать. Враг пытается всячески обходить санкции, использовать для поставки посредничество третьих стран и нелегальные закупки. Именно поэтому задача судебных экспертов - предоставить надежные доказательства российских преступлений и создать основу для дальнейшей санкционной работы.

"Большая часть работы посвящена исследованию микроэлектроники в российском оружии, ведь именно это обеспечивает в целом возможность его использования. Мы видим, что высокотехнологичные иностранные электронные компоненты есть в каждой российской ракете, которой враг атакует Украину. Без этих деталей, изготовленных американскими, французскими, немецкими и производителями других стран оружие бы просто не существовало. Страна-агрессор не имеет достаточно технологий и мощностей для их производства. Уже сейчас, там где это возможно, в своих ракетах россияне пытаются заменить иностранные компоненты на отечественные, но есть важные стратегические части с которыми это сделать невозможно", - рассказал Рувин.

Напомним

Вашингтон ввел санкции против из Объединенных Арабских Эмиратов, которая перевозила российскую нефть по ценам выше лимитов, установленных международной коалицией.