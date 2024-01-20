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У США арештували бізнесмена за постачання мікросхем до підсанкційної російської компанії

У США арештували бізнесмена за постачання мікросхем до підсанкційної російської компанії

Київ • УНН

 • 70724 перегляди

Американський бізнесмен Ілля Кан був заарештований за постачання американських мікросхем та іншої продукції російській компанії, пов'язаній з міністерством оборони росії, фактично в обхід санкцій США. У разі визнання його винним, Кану загрожує до 20 років позбавлення волі.

У США арештували бізнесмена Іллю Кана, який в обхід санкцій постачав до російської компанії, яку пов’язують з міноборони рф, американські мікросхеми та іншу продукцію. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції США, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє Мінюст США, 66-річний Ілля Кан, громадянин Сполучених Штатів, Ізраїлю та росії, був заарештований в Лос-Анджелесі за ймовірну участь у багаторічній схемі експорту товарів на користь російського бізнесу.

Кан поставляв товари подвійного призначення науково-виробничому центру "Електронні обчислювально-інформаційні системи" (НВЦ "ЕЛВІС"), який є одним із провідних центрів проектування мікросхем у росії. В Мінюсті вказують, що клієнтами російської компанії є представники російської армії та ФСБ.

Зазначається, що Кан є власником компанії Senesys Incorporated і Sensor Design Association, які займаються розробкою програмного забезпечення у сфері безпеки.

Саме через ці компанії, Кан відправив НВЦ "Елвіс" тисячі мікроконтролерів, мережевих плат і радіочастотний передавач.

Також зазначається, що компанія "Елвіс" знаходиться під санкціями США. Якщо його визнають винним, Кану загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення.

Додамо

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що санкційна політика західних країн щодо постачання до рф критичних компонентів для зброї безперечно вже відчутна, однак її важливо продовжувати і посилювати. Ворог намагається всіляко обходити санкції, використовувати для постачання посередництво третіх країн та нелегальні закупки. Саме тому завдання судових експертів - надати надійні докази російських злочинів та створити основу для подальшої санкційної роботи.

"Велика частина роботи присвячена дослідженню мікроелектроніки в російській зброї, адже саме це забезпечує загалом можливість її використання. Ми бачимо, що високотехнологічні іноземні електронні компоненти є в кожній російській ракеті, якою ворог атакує Україну. Без цих деталей, які виготовлені американськими, французькими, німецькими та виробниками інших країн зброя б просто не існувала. Країна-агресор не має достатньо технологій та потужностей для їх виробництва. Вже зараз, там де це можливо, у своїх ракетах росіяни намагаються замінити іноземні компоненти на вітчизняні, але є важливі стратегічні частини з якими це зробити неможливо" – розповів Рувін.  

Нагадаємо

Вашингтон запровадив санкції проти з Об’єднаних Арабських Еміратів, яка перевозила російську нафту за цінами, вищими від лімітів, встановлених міжнародною коаліцією.

Павло Башинський

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