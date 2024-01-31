Международный суд ООН обнародовал текст решения по иску Украины против рф. Его объем - 117 страниц
Киев • УНН
Международный суд ООН опубликовал 117-страничный текст своего решения по делу Украины против россии о нарушении конвенций о финансировании терроризма и расовой дискриминации, частично удовлетворив исковые требования Украины.
Международный суд ООН обнародовал текст решения по делу о нарушении россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрещении всех форм расовой дискриминации, передает УНН.
Текст решения обнародован на официальной странице Международного суда ООН в соцсети Х.
Объем документа - 117 страниц.
Ранее
Международный суд ООН объявил решение по делу о нарушении россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрещении всех форм расовой дискриминации. Суд частично удовлетворил иск Украины, однако отверг большинство ее обвинений.
Дополнение
Международный суд ООН 8 ноября 2019 признал свою юрисдикцию по делу о нарушении россией двух конвенций. Суд также отметил, что Украиной были соблюдены все процессуальные досудебные процедуры. Это решение означает, что Международный суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.
Украина еще 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против россии о нарушении Конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции о запрете расовой дискриминации.
Международный суд ООН обнародовал текст решения по иску Украины против рф. Его объем - 117 страниц
Международный суд ООН опубликовал 117-страничный текст своего решения по делу Украины против россии о нарушении конвенций о финансировании терроризма и расовой дискриминации, частично удовлетворив исковые требования Украины.
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