Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Международный суд ООН подтвердил меньшую часть обвинений Украины к россии по финансированию терроризма, однако это все равно результат для Киева. Такое мнение журналисту УНН высказала политолог Олеся Яхно и отметила, что это решение будет приложением для дальнейших дел и будет тоже учитываться, как часть агрессии рф против Украины.

"Иск был подан очень давно и там есть две части. Одна часть иска была подана по эпизодам, начиная еще с 2014 года. Это две Конвенции. По Донбассу - это была Конвенция по финансированию терроризма, по Крыму - нарушение расовой дискриминации. Эти конвенции были выбраны, потому что россия является их подписантом и участником, а значит именно по этим конвенциям можно было получить решение суда и вообще добиться того, чтобы россия вступила в этот юридический процесс", - сказала Яхно.

Она отметила, что суд признал россию виновной в нарушении Конвенции о финансировании терроризма по одной из статей - №9.

"Есть аспекты, которые объясняют почему частично. Например, в Крыму россия признает свой юридический статус. То есть, если россия признает свой статус, то ее можно обвинять. Поскольку на Донбассе россия не признает свой статус, а мы не признаем "днр" и "лнр", а считаем это украинскими территориями, которые оккупированы рф, то доказать сам состав тех обвинений о конкретном финансировании оружия, включая то, которым был сбит МН17, я так понимаю не совсем было просто", - отметила Яхно.

Суд ООН по делу Украина против россии признал, что рф нарушила договор организации - СМИ

По ее словам, проблема с применением Конвенции по расовой дискриминации, заключается в том, что россия не допускает мониторинговые миссии в Крым.

"россия признает в Крыму свою юрисдикцию и это означает, что можно против нее выдвигать обвинения, но она не допускает туда мониторинговые миссии, которые могли бы эти обвинения зафиксировать. Поэтому здесь другая проблема, что россия всем рассказывает, что там все нормально, у нас есть разные школы, есть крымские татары и мы их не притесняем, а прижимаем тех, кто является якобы экстремистами, а к реальному мониторингу не допускает. Поэтому это тоже имело свое влияние", - сказала Яхно.

Однако она убеждена, что решение Международного суда ООН - это все равно результат для Украины.

Все равно для нас - это результат. Результат по Донбассу будет позволять в дальнейшем это использовать в других судебных делах ссылаясь на Международный суд ООН. Ведь есть множество судебных исков, включая другие суды, где рассматриваются дела по геноциду, похищению детей. Поэтому это будет дополнение к тем материалам, которые уже есть. Но в принципе мы видим, как все же это не просто, и как долго тянулось это дело. То, что только по части наших обвинений было вынесено решение и признана россия виновной показывает, как сложно в условиях на тот момент гибридной войны (в 2014 году - ред.) доказывать вину рф - заметила Яхно.

Международный суд ООН огласил решение по иску Украины против рф: детали

Однако она отметила, что есть много других исков, которые уже поданы по собранным материалам после полномасштабного вторжения в 2022 году. Там доказательства абсолютно "прозрачные", потому что есть спутниковые снимки и тому подобное.

"Работа была проведена большая за период с 2014 года, доказательства было собрать не так просто. Хорошо, что это решение вообще вынесено, потому что мы знаем, что суды тянутся долго. Результат по Донбассу позволит нам и другим судам к нему апеллировать. Это будет приложением для дальнейших дел и этот эпизод будет тоже учитываться, как часть агрессии рф против Украины в целом", - заявила Яхно.

Международный суд ООН обнародовал текст решения по иску Украины против рф. Его объем - 117 страниц