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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  145688 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  159751 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  144938 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  137559 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  135077 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  131156 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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Новости по теме

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Международный суд ООН признал россию виновной в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма по одной из ее статей в обвинениях Украины против россии, связанных с финансированием терроризма на востоке Украины.

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

россияне обстреливают Херсон - МВА

российские войска, оккупировавшие левый берег, длительное время ведут обстрел Херсона. В МВА призывают горожан держаться подальше от окон.

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россияне обстреливают Херсон - МВА

На Харьковщине мать оставила малолетних детей дома на двое суток и ушла к подруге

Мать в Харьковской области Украины оставила своих 1-летнего и 3-летнего детей дома одних более чем на два дня, уехав в гости к подруге.

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На Харьковщине мать оставила малолетних детей дома на двое суток и ушла к подруге

Титаническая работа Президента: Кипер о возвращении одесских пограничников домой

207 украинцев, в том числе 8 пограничников из Одесской области, были освобождены из российского плена 31 января.

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Титаническая работа Президента: Кипер о возвращении одесских пограничников домой

Более 12 тысяч украинцев воспользовались сервисом продажи автомобилей в приложении "Дія"

Услугой продажи автомобилей в приложении "Дія" воспользовались более 12 тысяч украинцев. Средняя стоимость автомобиля по договору составила 270 345 грн, а самые популярные марки - Volkswagen, Ford, Renault и ВАЗ.

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Более 12 тысяч украинцев воспользовались сервисом продажи автомобилей в приложении "Дія"

Хлопок в оккупированном Крыму: командующий Воздушных сил намекнул на удар по аэродрому Бельбек

Николай Олещук, командующий Воздушных сил, обнародовал видео хлопка в Крыму и завуалированно намекнул, что по аэродрому Бельбек был нанесен удар украинскими военными.

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Хлопок в оккупированном Крыму: командующий Воздушных сил намекнул на удар по аэродрому Бельбек

Деньги олигарха Дерипаски на восстановление Украины: в госбюджет перечислили первые 32 млн грн подсанкционных средств

Первые средства от российского олигарха, попавшего под санкции, перечислены в госбюджет Украины. Речь идет о 32 миллионах гривен санкционных активов российского олигарха Олега Дерипаски.

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Деньги олигарха Дерипаски на восстановление Украины: в госбюджет перечислили первые 32 млн грн подсанкционных средств

россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранена 47-летняя женщина, есть разрушения

31 января россияне атаковали Днепропетровскую область Украины, применив 13 беспилотников-камикадзе и артиллерийский огонь. В результате удара ранена одна женщина и повреждены жилые дома, инфраструктура и промышленные объекты.

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россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранена 47-летняя женщина, есть разрушения

Международный суд ООН обнародовал текст решения по иску Украины против рф. Его объем - 117 страниц

Международный суд ООН опубликовал 117-страничный текст своего решения по делу Украины против россии о нарушении конвенций о финансировании терроризма и расовой дискриминации, частично удовлетворив исковые требования Украины.

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Международный суд ООН обнародовал текст решения по иску Украины против рф. Его объем - 117 страниц

Министр обороны Украины обсудил с официальными лицами США усиление стратегического партнерства

Министр обороны Украины обсудил укрепление украинско-американского стратегического партнерства с официальными лицами США, в частности с заместителем Госсекретаря Викторией Нуланд и Послом Бриджит Бринк.

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Министр обороны Украины обсудил с официальными лицами США усиление стратегического партнерства