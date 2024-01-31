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Буде додатком для подальших справ: політолог про рішення суду ООН щодо позовів України проти рф

Буде додатком для подальших справ: політолог про рішення суду ООН щодо позовів України проти рф

Київ • УНН

 • 173448 перегляди

Міжнародний суд ООН визнав росію винною у порушенні Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму за однією з її статей у звинуваченнях України проти Росії, пов'язаних з фінансуванням тероризму на сході України.

Міжнародний суд ООН підтвердив меншу частину звинувачень України до росії щодо фінансування тероризму, проте це все одно результат для Києва. Таку думку журналісту УНН висловила політолог Олеся Яхно та зазначила, що це рішення буде додатком для подальших справ й буде теж враховуватися, як частина агресії рф проти України.   

"Позов був поданий дуже давно й там є дві частини. Одна частина позову була подана за епізодами, починаючи ще з 2014 року. Це дві Конвенції. По Донбасу - це була Конвенція  щодо фінансування тероризму, по Криму - порушення расової дискримінації. Ці конвенції були обрані, тому що росія є їх підписантом та учасником, а значить саме за цими конвенціями можна було отримати рішення суду й взагалі добитися того, щоб росія вступила в цей юридичний процес", - сказала Яхно.

Вона зазначила, що суд визнав росію винною у порушення Конвенції щодо фінансування тероризму за однією зі статей - №9.

"Є аспекти, які пояснюють чому частково. Наприклад, у Криму росія визнає свій юридичний статус. Тобто, якщо росія визнає свій статус, то її можна звинувачувати. Оскільки на Донбасі росія не визнає свій статус, а ми не визнаємо "днр" та "лнр", а вважаємо це українськими територіями, які окуповані рф, то довести сам склад тих звинувачень про конкретне фінансування зброї, включаючи ту якою був збитий МН17, я так розумію не зовсім було просто", - зазначила Яхно.

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За її словами, проблема із застосуванням Конвенції щодо  расової дискримінації, полягає в тому, що росія не допускає моніторингові місії в Крим.

"росія визнає в Криму свою юрисдикцію і це означає, що можна проти неї висувати звинувачення, але вона не допускає туди моніторингові місії, які могли б ці звинувачення зафіксувати. Тому тут інша проблема, що росія всім розповідає, що там все нормально, у нас є різні школи, є кримські татари й ми їх непритисняємо, а притисняємо тих хто є нібито екстремістами, а до реального моніторингу не допускає. Тому це теж мало свій вплив", - сказала Яхно.

Проте вона переконана, що рішення Міжнародного суду ООН – це все одно результат для України.

Все одно для нас – це  результат. Результат щодо Донбасу  буде дозволяти надалі це використовувати в інших судових справах посилаючись на Міжнародний суд ООН. Адже є безліч судових позовів, включаючи інші суди де розглядаються справи щодо геноциду, викраденню дітей. Тому це буде додаток до тих матеріалів, які вже є. Але в принципі ми бачимо, як все ж це не просто, і як довго тяглася ця справа. Те, що лише по частині наших звинувачень було винесено рішення і визнана росія винною показує, як складно в умовах на той момент гібридної війни (у 2014 році – ред.) доводити вину рф 

- зауважила Яхно.

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Проте вона зазначила, що є багато інших позовів, які вже подані по зібраним матеріалам після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Там докази абсолютно "прозорі", тому що є супутникові знімки тощо.

"Робота була проведена велика за період з 2014 року, докази було зібрати не так просто. Добре, що це рішення взагалі винесено, тому що ми знаємо, що суди тягнуться довго. Результат по Донбасу дозволятиме нам й іншим судам до нього апелювати. Це буде додатком для подальших справ й цей епізод буде теж враховуватися, як частина агресії рф проти України загалом", - заявила Яхно.  

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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