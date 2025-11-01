Мінлива хмарність і суха погода, місцями тумани: прогноз погоди на 2 листопада

$42.080.01
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
07:00 • 26881 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
1 листопада, 06:00 • 28349 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада
31 жовтня, 20:50 • 32000 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 46750 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 39916 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 35660 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
31 жовтня, 14:27 • 36093 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
31 жовтня, 12:28 • 30639 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 56552 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров'я: поради дієтологині
07:00 • 26868 перегляди
Оформлення відстрочок у ЦНАПах, зміни у Базовій соціальній допомозі, продовження мобілізації: що змінитися з 1 листопада 1 листопада, 06:00 • 28337 перегляди
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і зновуPhoto31 жовтня, 14:59 • 54875 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити31 жовтня, 12:08 • 56548 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:56 • 48967 перегляди
П'ять довгоочікуваних прем'єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопаді
Топ осінніх супів, які хочеться готувати знову і знову
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлер
Мінлива хмарність і суха погода, місцями тумани: прогноз погоди на 2 листопада

Київ • УНН

 • 702 перегляди

В Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці прогнозуються тумани, температура вдень сягатиме 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 18°.

Мінлива хмарність і суха погода, місцями тумани: прогноз погоди на 2 листопада

В Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Місцями, крім західних областей, Житомирської, Вінницької та Одеської, вночі та вранці прогнозуються тумани. Температура вдень сягатиме 11–16°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 18°. Про це повідомляє Укгідроміцентр, пише УНН.

Деталі

В Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, вночі та вранці туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 18°.

Київщини та м.Києва

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°;

у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.

Погода у перший день листопада: в яких регіонах України дощитиме01.11.25, 06:59 • 2758 переглядiв

Ольга Розгон

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Вінницька область
Житомирська область
Київська область
Одеська область
Закарпатська область
Україна
Київ