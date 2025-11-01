Мінлива хмарність і суха погода, місцями тумани: прогноз погоди на 2 листопада
Київ • УНН
В Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці прогнозуються тумани, температура вдень сягатиме 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 18°.
В Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Місцями, крім західних областей, Житомирської, Вінницької та Одеської, вночі та вранці прогнозуються тумани. Температура вдень сягатиме 11–16°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 18°. Про це повідомляє Укгідроміцентр, пише УНН.
Деталі
В Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, вночі та вранці туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини до 18°.
Київщини та м.Києва
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці туман.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°;
у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°.
Погода у перший день листопада: в яких регіонах України дощитиме01.11.25, 06:59 • 2758 переглядiв