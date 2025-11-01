Погода у перший день листопада: в яких регіонах України дощитиме
Київ • УНН
У суботу, 1 листопада, на більшості території України очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на північному сході пройде невеликий дощ. Температура вдень становитиме 9-14° тепла, на Закарпатті та півдні до 17°.
У суботу, 1 листопада, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не передбачається, лише на північному сході країни буде хмарно з проясненнями і пройде невеликий дощ.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 17°.
У Києві та області в суботу буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря - 10-12°.
