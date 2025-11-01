$42.080.01
31 жовтня, 20:50 • 14705 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 30239 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 29997 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 29867 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 33081 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 29519 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 49039 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 21086 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 42616 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 17695 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Погода у перший день листопада: в яких регіонах України дощитиме

Київ • УНН

 • 94 перегляди

У суботу, 1 листопада, на більшості території України очікується мінлива хмарність, без опадів, лише на північному сході пройде невеликий дощ. Температура вдень становитиме 9-14° тепла, на Закарпатті та півдні до 17°.

Погода у перший день листопада: в яких регіонах України дощитиме

У суботу, 1 листопада, на більшості території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, опадів здебільшого не передбачається, лише на північному сході країни буде хмарно з проясненнями і пройде невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 9-14° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до 17°.

У Києві та області в суботу буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура повітря - 10-12°.

Всесвітній день екології, День всіх святих та День народження ЄС: що ще відзначають 1 листопада01.11.25, 06:30 • 390 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Україна