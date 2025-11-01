Всесвітній день екології, День всіх святих та День народження ЄС: що ще відзначають 1 листопада

Сьогодні, 1 листопада у світі відзначають одразу кілька важливих подій: духовних, наукових і культурних. Серед них День всіх святих, Всесвітній день екології, День нульового меридіана, Міжнародний день ароматичної свічки та день народження Європейського Союзу. Про кожне з цих свят, які власну історію й нагадують про різні цінності, пише УНН.

Всесвітній день екології

1 листопада у світі відзначають Всесвітній день екології - свято, покликане нагадати про важливість збереження природи. Ця дата об’єднує екологів, активістів та всіх, хто дбає про довкілля.

Мета дня - привернути увагу до проблем забруднення, зміни клімату й виснаження природних ресурсів. У різних країнах проводять екоакції, висаджують дерева та обговорюють нові способи збереження планети.

Міжнародний день ароматичної свічки

Цей день присвячений маленькому символу затишку - ароматичній свічці. Її історія сягає давніх часів, коли свічки використовували в обрядах і храмах.

Сьогодні ароматичні свічки стали елементом релаксу, створюють спокійну атмосферу та допомагають зняти стрес. 1 листопада - чудовий привід наповнити дім приємним ароматом і подарувати собі кілька хвилин спокою.

День нульового меридіана

1 листопада відзначають День нульового меридіана - умовної лінії, від якої починається відлік довготи на Землі. Вона проходить через Гринвіцьку обсерваторію в Лондоні, що стало основою для створення системи світового часу.

Свято нагадує про внесок науковців у розвиток географії, навігації та астрономії. Цей день - символ точності, науки й глобальної єдності у вимірюванні нашого світу.

У підручнику з географії у Португалії Крим назвали "російським": українська спільнота відреагувала

День всіх святих

1 листопада християни західного обряду відзначають День всіх святих - одне з найважливіших духовних свят осені. Його історія бере початок у VIII столітті, коли Папа Григорій III присвятив цей день пам’яті всіх святих і мучеників.

У цей день віруючі моляться за душі святих і згадують померлих родичів. Це час вдячності, миру та духовного очищення.

День народження Європейського Союзу

1 листопада 1993 року набув чинності Маастрихтський договір, який започаткував створення Європейського Союзу. Ця дата вважається "днем народження" сучасного ЄС, політичного та економічного об’єднання, що об’єднує більшість європейських країн.

Метою Союзу стало зміцнення миру, демократії та спільного розвитку. Сьогодні ЄС відіграє важливу роль у світовій політиці та є прикладом міжнародної співпраці.

Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без - Зеленський