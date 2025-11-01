$42.080.01
31 жовтня, 20:50 • 14705 перегляди
ГУР проводить контратаку під Покровськом, щоб розблокувати логістику - джерело
31 жовтня, 18:17 • 30239 перегляди
В Україні тимчасово заборонили експорт необробленої деревини
31 жовтня, 17:29 • 29997 перегляди
Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом - ЗМІ
31 жовтня, 16:15 • 29867 перегляди
Ексмера Одеси Труханова відправили під цілодобовий домашній арешт до 28 грудня
Ексклюзив
31 жовтня, 14:27 • 33081 перегляди
Одруження через "Дію": понад 50 парам було відмовлено у реєстрації шлюбу
Ексклюзив
31 жовтня, 12:28 • 29519 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
31 жовтня, 12:08 • 49039 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
31 жовтня, 11:42 • 21086 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
31 жовтня, 10:56 • 42616 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
31 жовтня, 10:52 • 17695 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Всесвітній день екології, День всіх святих та День народження ЄС: що ще відзначають 1 листопада

Київ • УНН

 • 398 перегляди

1 листопада відзначається Всесвітній день екології, День нульового меридіана, Міжнародний день ароматичної свічки та день народження Європейського Союзу. Християни західного обряду відзначають День всіх святих.

Всесвітній день екології, День всіх святих та День народження ЄС: що ще відзначають 1 листопада

Сьогодні, 1 листопада у світі відзначають одразу кілька важливих подій: духовних, наукових і культурних. Серед них День всіх святих, Всесвітній день екології, День нульового меридіана, Міжнародний день ароматичної свічки та день народження Європейського Союзу. Про кожне з цих свят, які власну історію й нагадують про різні цінності, пише УНН.

Всесвітній день екології

1 листопада у світі відзначають Всесвітній день екології - свято, покликане нагадати про важливість збереження природи. Ця дата об’єднує екологів, активістів та всіх, хто дбає про довкілля.

Мета дня - привернути увагу до проблем забруднення, зміни клімату й виснаження природних ресурсів. У різних країнах проводять екоакції, висаджують дерева та обговорюють нові способи збереження планети.

Міжнародний день ароматичної свічки

Цей день присвячений маленькому символу затишку - ароматичній свічці. Її історія сягає давніх часів, коли свічки використовували в обрядах і храмах.

Сьогодні ароматичні свічки стали елементом релаксу, створюють спокійну атмосферу та допомагають зняти стрес. 1 листопада - чудовий привід наповнити дім приємним ароматом і подарувати собі кілька хвилин спокою.

День нульового меридіана

1 листопада відзначають День нульового меридіана - умовної лінії, від якої починається відлік довготи на Землі. Вона проходить через Гринвіцьку обсерваторію в Лондоні, що стало основою для створення системи світового часу.

Свято нагадує про внесок науковців у розвиток географії, навігації та астрономії. Цей день - символ точності, науки й глобальної єдності у вимірюванні нашого світу.

У підручнику з географії у Португалії Крим назвали "російським": українська спільнота відреагувала 30.05.25, 19:13 • 3957 переглядiв

День всіх святих

1 листопада християни західного обряду відзначають День всіх святих - одне з найважливіших духовних свят осені. Його історія бере початок у VIII столітті, коли Папа Григорій III присвятив цей день пам’яті всіх святих і мучеників.

У цей день віруючі моляться за душі святих і згадують померлих родичів. Це час вдячності, миру та духовного очищення.

День народження Європейського Союзу

1 листопада 1993 року набув чинності Маастрихтський договір, який започаткував створення Європейського Союзу. Ця дата вважається "днем народження" сучасного ЄС, політичного та економічного об’єднання, що об’єднує більшість європейських країн.

Метою Союзу стало зміцнення миру, демократії та спільного розвитку. Сьогодні ЄС відіграє важливу роль у світовій політиці та є прикладом міжнародної співпраці.

Україна буде в Євросоюзі з Орбаном або без - Зеленський06.10.25, 16:07 • 2564 перегляди

Лілія Подоляк

