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У підручнику з географії у Португалії Крим назвали "російським": українська спільнота відреагувала

Київ • УНН

 • 1064 перегляди

В шкільному підручнику географії Португалії Крим віднесено до рф. Голова Спілки українців Павло Садоха закликав виправити помилку та наголосив на російських наративах в підручнику.

У підручнику з географії у Португалії Крим назвали "російським": українська спільнота відреагувала

У шкільному підручнику з географії у Португалії анексований Крим віднесли до російської території. Голова Спілки Українців Португалії Павло Садоха закликав інспекцію освіти та науки країни виправити помилку, передає УНН.

Деталі

З прикрістю повідомляємо, що на 11 році російської агресії проти України, всупереч офіційній політичній позиції Португальської республіки, міністерство освіти Португалії пропонує середнім школам в Португалії підручники з географії для учнів 7 року навчання, де визначає територію півострова Крим, як таку, що належить росії, а не Україні

- написав Садоха у Facebook.

Окрім того, за його словами, в даному підручнику подається інформація, що в період з IX до XII сторіччя, територія сьогоднішньої України й росії визначається, як "Російське князівство", що не відповідає українській історичній науковій позиції й відображає російський наратив, який російська федерація використовує для виправдання своєю агресії проти України (вперше, термін "росія" було впроваджено московськими державниками лише в XVIII сторіччі. До того, територія сьогоднішньої росії називалася "Царство московське").

Садоха розповів, що  цю інформацію надав біженець з України, який навчається в португальській школі і який переживає важку психологічну кризу через російську агресію і вимушений був покинути Україну.

У звʼязку з цим, просимо Головну інспекцію освіти та науки перевірити з яких джерел автори підручника використали інформацію про Крим і історію росії та зробити відповідні зміни в підручнику, які відповідатимуть історичним фактам та міжнародним визнанням територій суверенних держав. З нашого боку, Спілка українців у Португалії готова сприяти налагодженню співпраці науковців України і Португалії

 - наголосив Садоха.

Доповнення

У деяких італійських підручниках з географії за 7 клас виявлено карти України, на яких анексований Крим зображено як частину території росії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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