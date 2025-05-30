У підручнику з географії у Португалії Крим назвали "російським": українська спільнота відреагувала

У шкільному підручнику з географії у Португалії анексований Крим віднесли до російської території. Голова Спілки Українців Португалії Павло Садоха закликав інспекцію освіти та науки країни виправити помилку, передає УНН.

Деталі

З прикрістю повідомляємо, що на 11 році російської агресії проти України, всупереч офіційній політичній позиції Португальської республіки, міністерство освіти Португалії пропонує середнім школам в Португалії підручники з географії для учнів 7 року навчання, де визначає територію півострова Крим, як таку, що належить росії, а не Україні - написав Садоха у Facebook.

Окрім того, за його словами, в даному підручнику подається інформація, що в період з IX до XII сторіччя, територія сьогоднішньої України й росії визначається, як "Російське князівство", що не відповідає українській історичній науковій позиції й відображає російський наратив, який російська федерація використовує для виправдання своєю агресії проти України (вперше, термін "росія" було впроваджено московськими державниками лише в XVIII сторіччі. До того, територія сьогоднішньої росії називалася "Царство московське").

Садоха розповів, що цю інформацію надав біженець з України, який навчається в португальській школі і який переживає важку психологічну кризу через російську агресію і вимушений був покинути Україну.

У звʼязку з цим, просимо Головну інспекцію освіти та науки перевірити з яких джерел автори підручника використали інформацію про Крим і історію росії та зробити відповідні зміни в підручнику, які відповідатимуть історичним фактам та міжнародним визнанням територій суверенних держав. З нашого боку, Спілка українців у Португалії готова сприяти налагодженню співпраці науковців України і Португалії - наголосив Садоха.

Доповнення

У деяких італійських підручниках з географії за 7 клас виявлено карти України, на яких анексований Крим зображено як частину території росії.