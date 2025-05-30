В учебнике по географии в Португалии Крым назвали "российским": украинское сообщество отреагировало

В школьном учебнике по географии в Португалии аннексированный Крым отнесли к российской территории. Председатель Союза Украинцев Португалии Павел Садоха призвал инспекцию образования и науки страны исправить ошибку, передает УНН.

Детали

С сожалением сообщаем, что на 11 году российской агрессии против Украины, вопреки официальной политической позиции Португальской республики, министерство образования Португалии предлагает средним школам в Португалии учебники по географии для учеников 7 года обучения, где определяет территорию полуострова Крым, как принадлежащую россии, а не Украине - написал Садоха в Facebook.

Кроме того, по его словам, в данном учебнике подается информация, что в период с IX до XII столетия, территория сегодняшней Украины и россии определяется, как "Русское княжество", что не соответствует украинской исторической научной позиции и отображает российский нарратив, который российская федерация использует для оправдания своей агрессии против Украины (впервые, термин "россия" был введен московскими государственниками лишь в XVIII столетии. До того, территория сегодняшней россии называлась "Царство московское").

Садоха рассказал, что эту информацию предоставил беженец из Украины, который учится в португальской школе и который переживает тяжелый психологический кризис из-за российской агрессии и вынужден был покинуть Украину.

В связи с этим, просим Главную инспекцию образования и науки проверить из каких источников авторы учебника использовали информацию о Крыме и истории россии и сделать соответствующие изменения в учебнике, которые будут соответствовать историческим фактам и международным признаниям территорий суверенных государств. С нашей стороны, Союз украинцев в Португалии готов содействовать налаживанию сотрудничества ученых Украины и Португалии - подчеркнул Садоха.

Дополнение

В некоторых итальянских учебниках по географии за 7 класс обнаружены карты Украины, на которых аннексированный Крым изображен как часть территории россии.