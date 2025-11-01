$42.080.01
31 октября, 20:50 • 13818 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 28391 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 28945 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 28934 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 32277 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 29353 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 48430 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 21018 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 42276 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
31 октября, 10:52 • 17664 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Всемирный день экологии, День всех святых и День рождения ЕС: что еще отмечают 1 ноября

Киев • УНН

 • 112 просмотра

1 ноября отмечается Всемирный день экологии, День нулевого меридиана, Международный день ароматической свечи и день рождения Европейского Союза. Христиане западного обряда отмечают День всех святых.

Всемирный день экологии, День всех святых и День рождения ЕС: что еще отмечают 1 ноября

Сегодня, 1 ноября, в мире отмечают сразу несколько важных событий: духовных, научных и культурных. Среди них День всех святых, Всемирный день экологии, День нулевого меридиана, Международный день ароматической свечи и день рождения Европейского Союза. О каждом из этих праздников, имеющих свою историю и напоминающих о разных ценностях, пишет УНН.

Всемирный день экологии

1 ноября в мире отмечают Всемирный день экологии — праздник, призванный напомнить о важности сохранения природы. Эта дата объединяет экологов, активистов и всех, кто заботится об окружающей среде.

Цель дня — привлечь внимание к проблемам загрязнения, изменения климата и истощения природных ресурсов. В разных странах проводят экоакции, высаживают деревья и обсуждают новые способы сохранения планеты.

Международный день ароматической свечи

Этот день посвящен маленькому символу уюта — ароматической свече. Ее история уходит в древние времена, когда свечи использовали в обрядах и храмах.

Сегодня ароматические свечи стали элементом релакса, создают спокойную атмосферу и помогают снять стресс. 1 ноября — отличный повод наполнить дом приятным ароматом и подарить себе несколько минут покоя.

День нулевого меридиана

1 ноября отмечают День нулевого меридиана — условной линии, от которой начинается отсчет долготы на Земле. Она проходит через Гринвичскую обсерваторию в Лондоне, что стало основой для создания системы мирового времени.

Праздник напоминает о вкладе ученых в развитие географии, навигации и астрономии. Этот день — символ точности, науки и глобального единства в измерении нашего мира.

В учебнике по географии в Португалии Крым назвали "российским": украинское сообщество отреагировало30.05.25, 19:13 • 3957 просмотров

День всех святых

1 ноября христиане западного обряда отмечают День всех святых — один из важнейших духовных праздников осени. Его история берет начало в VIII веке, когда Папа Григорий III посвятил этот день памяти всех святых и мучеников.

В этот день верующие молятся за души святых и поминают умерших родственников. Это время благодарности, мира и духовного очищения.

День рождения Европейского Союза

1 ноября 1993 года вступил в силу Маастрихтский договор, положивший начало созданию Европейского Союза. Эта дата считается "днем рождения" современного ЕС, политического и экономического объединения, объединяющего большинство европейских стран.

Целью Союза стало укрепление мира, демократии и совместного развития. Сегодня ЕС играет важную роль в мировой политике и является примером международного сотрудничества.

Украина будет в Евросоюзе с Орбаном или без - Зеленский06.10.25, 16:07 • 2564 просмотра

Лилия Подоляк

Общество
Всемирный банк
Европейский Союз
Лондон