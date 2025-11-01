$42.080.01
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 17304 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 34465 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 33122 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 32550 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 35034 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
31 октября, 12:28 • 29992 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
31 октября, 12:08 • 51071 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
31 октября, 11:42 • 21245 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
31 октября, 10:56 • 44050 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Погода в первый день ноября: в каких регионах Украины будет дождливо

Киев • УНН

 • 1006 просмотра

В субботу, 1 ноября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков, лишь на северо-востоке пройдет небольшой дождь. Температура днем составит 9-14° тепла, на Закарпатье и юге до 17°.

Погода в первый день ноября: в каких регионах Украины будет дождливо

В субботу, 1 ноября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, осадков в основном не предвидится, лишь на северо-востоке страны будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 9-14° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 17°.

В Киеве и области в субботу будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха - 10-12°.

Вадим Хлюдзинский

