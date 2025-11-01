Погода в первый день ноября: в каких регионах Украины будет дождливо
Киев • УНН
В субботу, 1 ноября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность, без осадков, лишь на северо-востоке пройдет небольшой дождь. Температура днем составит 9-14° тепла, на Закарпатье и юге до 17°.
В субботу, 1 ноября, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, осадков в основном не предвидится, лишь на северо-востоке страны будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой дождь.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 9-14° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до 17°.
В Киеве и области в субботу будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура воздуха - 10-12°.
Всемирный день экологии, День всех святых и День рождения ЕС: что еще отмечают 1 ноября01.11.25, 06:30 • 1272 просмотра