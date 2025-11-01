Переменная облачность и сухая погода, местами туманы: прогноз погоды на 2 ноября
Киев • УНН
В Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Местами, кроме западных областей, Житомирской, Винницкой и Одесской, ночью и утром прогнозируются туманы. Температура днем будет достигать 11–16°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до 18°. Об этом сообщает Укргидрометцентр, пишет УНН.
Детали
В Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, ночью и утром туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области до 18°.
Киевской области и г. Киева
Переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 11-16°;
в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°.
