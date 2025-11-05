ukenru
Листопад має принести не менше результатів, ніж дав жовтень: Зеленський анонсував дипломатичні заходи найближчими тижнями

Київ • УНН

 • 638 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив про заплановані дипломатичні заходи на найближчі тижні з партнерами в Європі та США. Він очікує, що листопад принесе не менше результатів, ніж жовтень.

Листопад має принести не менше результатів, ніж дав жовтень: Зеленський анонсував дипломатичні заходи найближчими тижнями

Україна планує дипломатичні заходи наступних тижнів. Є над чим попрацювати і з партнерами у Європі, і з представниками США. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Плануємо й дипломатичні заходи наступних тижнів – поки деталі не робимо публічними, але нашим представникам є над чим попрацювати і з партнерами у Європі, і з представниками Сполучених Штатів Америки. Листопад має принести не менше результатів із партнерами, ніж дав жовтень

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками країн-членів НАТО, подякував союзникам за військову підтримку України та закликав до подальшого зміцнення спільних зусиль перед зимовим періодом.

Павло Башинський

