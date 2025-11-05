Ноябрь должен принести не меньше результатов, чем октябрь: Зеленский анонсировал дипломатические мероприятия в ближайшие недели
Киев • УНН
Украина планирует дипломатические мероприятия на ближайшие недели. Есть над чем поработать и с партнерами в Европе, и с представителями США. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Подробности
Планируем и дипломатические мероприятия на ближайшие недели – пока детали не делаем публичными, но нашим представителям есть над чем поработать и с партнерами в Европе, и с представителями Соединенных Штатов Америки. Ноябрь должен принести не меньше результатов с партнерами, чем дал октябрь
Напомним
Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями стран-членов НАТО, поблагодарил союзников за военную поддержку Украины и призвал к дальнейшему укреплению совместных усилий перед зимним периодом.