23 вересня, 19:19 • 10463 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 18123 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 19373 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 19233 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 40272 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 24880 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 57496 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 41443 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38681 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 51329 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Глава мзс рф сергій лавров прибув до Нью-Йорка для участі у 80-й сесії Генасамблеї ООН. За інформацією росЗМІ, у Сполучених Штатах він також зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо.

міністр закордонних справ рф сергій лавров приїхав до Нью-Йорка для участі у 80-й сесії Генасамблеї ООН. Також у нього запланована зустріч з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ.

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літак глави мзс рф подолав шлях до США в обліт усіх країн за 11 годин 40 хвилин.

"Зустріч Рубіо з Лавровим у Нью-Йорку запланована на середу на 12:00 за місцевим часом", - пишуть росЗМІ.

У понеділок, 22 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка з першою леді та командою для участі у Генасамблеї ООН, саміті Коаліції за повернення дітей та Кримській платформі.    

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з очільником кремля путіним будь-де, окрім Москви. Пропонувалися переговори в Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, Європі, Австрії, Швейцарії та Казахстані.

Віта Зеленецька

