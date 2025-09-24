лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН
Київ • УНН
Глава мзс рф сергій лавров прибув до Нью-Йорка для участі у 80-й сесії Генасамблеї ООН. За інформацією росЗМІ, у Сполучених Штатах він також зустрінеться з держсекретарем США Марко Рубіо.
міністр закордонних справ рф сергій лавров приїхав до Нью-Йорка для участі у 80-й сесії Генасамблеї ООН. Також у нього запланована зустріч з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Про це інформує УНН з посиланням на росЗМІ.
Лавров прибув до Нью-Йорка для участі у 80-й сесії Генасамблеї ООН
Зазначається, що літак глави мзс рф подолав шлях до США в обліт усіх країн за 11 годин 40 хвилин.
"Зустріч Рубіо з Лавровим у Нью-Йорку запланована на середу на 12:00 за місцевим часом", - пишуть росЗМІ.
Нагадаємо
У понеділок, 22 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка з першою леді та командою для участі у Генасамблеї ООН, саміті Коаліції за повернення дітей та Кримській платформі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з очільником кремля путіним будь-де, окрім Москви. Пропонувалися переговори в Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, Європі, Австрії, Швейцарії та Казахстані.
