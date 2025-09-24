$41.380.13
23 сентября, 19:19 • 10463 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 18123 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 19373 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 19233 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 40272 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 24880 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 57496 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 41443 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38681 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 51329 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН. По информации росСМИ, в Соединенных Штатах он также встретится с госсекретарем США Марко Рубио.

Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН

министр иностранных дел рф сергей лавров приехал в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН. Также у него запланирована встреча с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ.

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН

- говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет главы МИД РФ преодолел путь в США в облет всех стран за 11 часов 40 минут.

"Встреча Рубио с Лавровым в Нью-Йорке запланирована на среду на 12:00 по местному времени", - пишут росСМИ.

Напомним

В понедельник, 22 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой для участия в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с главой кремля путиным где угодно, кроме Москвы. Предлагались переговоры в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, Европе, Австрии, Швейцарии и Казахстане.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Австрия
Швейцария
Нью-Йорк
Саудовская Аравия
Катар
Европа
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Казахстан