Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН. По информации росСМИ, в Соединенных Штатах он также встретится с госсекретарем США Марко Рубио.
министр иностранных дел рф сергей лавров приехал в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН. Также у него запланирована встреча с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. Об этом информирует УНН со ссылкой на росСМИ.
Отмечается, что самолет главы МИД РФ преодолел путь в США в облет всех стран за 11 часов 40 минут.
"Встреча Рубио с Лавровым в Нью-Йорке запланирована на среду на 12:00 по местному времени", - пишут росСМИ.
В понедельник, 22 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой для участия в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с главой кремля путиным где угодно, кроме Москвы. Предлагались переговоры в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, Европе, Австрии, Швейцарии и Казахстане.
