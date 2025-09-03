Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что урегулирование "кризиса" в Украине мирными средствами остается приоритетом рф. Он напомнил о переговорах 2022 года и назвал условия для устойчивого мира.

Урегулирование «кризиса» в Украине мирными средствами остается приоритетом Российской Федерации. Об этом в интервью индонезийскому изданию Kompas заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает УНН. Детали Он напомнил, что после начала «специальной военной операции по спасению людей на Донбассе» Киев запросил переговоры, «и мы сразу согласились». Они проходили в феврале-апреле 2022 года сначала в Белоруссии, затем в Турции. Были даже парафированы договоренности о мирном завершении конфликта, однако киевский режим по совету своих западных кураторов отказался от подписания мирного договора, выбрав продолжение войны - сказал Лавров. По его словам, весной по инициативе российского диктатора Путина были «возобновлены прямые переговоры между Россией и Украиной». Каждая из сторон изложила свое видение условий завершения конфликта. Главы делегаций находятся в прямом контакте. Рассчитываем, что переговоры будут продолжены - отметил глава МИД РФ. лавров: "путин готов встретиться с Зеленским, но при наличии детальной повестки дня" Он традиционно добавил, что устойчивый мир невозможен без искоренения «причин конфликта», к которым относятся «угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот агрессивный военный блок Украины». Эти угрозы следует устранить. И должна быть сформирована новая система гарантий безопасности России и Украины как составная часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии - отметил Лавров. По его словам, для того чтобы мир был прочным, «новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом». «И, наконец, следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, то есть те условия, которые прописаны в декларации независимости Украины 1990 года и на основе которых украинская государственность была в свое время признана Россией и всем международным сообществом», - резюмировал Лавров. Напомним Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по обороне, генерал Виктор Соболев заявил о необходимости продолжения так называемой «специальной военной операции» и захвата новых территорий Украины. Не имеет значения, что они говорят: Трамп ответил на упреки Лаврова относительно легитимности Зеленского