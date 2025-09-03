"Рассчитываем, что переговоры будут продолжены": лавров озвучил условия рф для мирного урегулирования

$41.370.05
48.470.27
ukenru
2 сентября, 11:50 • 46633 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 76591 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 117501 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 132460 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 72085 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 134953 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 49269 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 87390 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53579 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108518 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 220017 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 219905 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 209362 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 206005 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 200788 просмотра
публикации
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 46638 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 117503 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 132461 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 77640 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 134954 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Китай
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 10026 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 24606 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 27939 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 42477 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 87391 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Железный купол
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор

"Рассчитываем, что переговоры будут продолжены": лавров озвучил условия рф для мирного урегулирования

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что урегулирование "кризиса" в Украине мирными средствами остается приоритетом рф. Он напомнил о переговорах 2022 года и назвал условия для устойчивого мира.

"Рассчитываем, что переговоры будут продолжены": лавров озвучил условия рф для мирного урегулирования

Урегулирование «кризиса» в Украине мирными средствами остается приоритетом Российской Федерации. Об этом в интервью индонезийскому изданию Kompas заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает УНН.

Детали

Он напомнил, что после начала «специальной военной операции по спасению людей на Донбассе» Киев запросил переговоры, «и мы сразу согласились».

Они проходили в феврале-апреле 2022 года сначала в Белоруссии, затем в Турции. Были даже парафированы договоренности о мирном завершении конфликта, однако киевский режим по совету своих западных кураторов отказался от подписания мирного договора, выбрав продолжение войны

- сказал Лавров.

По его словам, весной по инициативе российского диктатора Путина были «возобновлены прямые переговоры между Россией и Украиной».

Каждая из сторон изложила свое видение условий завершения конфликта. Главы делегаций находятся в прямом контакте. Рассчитываем, что переговоры будут продолжены

- отметил глава МИД РФ.

лавров: "путин готов встретиться с Зеленским, но при наличии детальной повестки дня"22.08.25, 15:27 • 3636 просмотров

Он традиционно добавил, что устойчивый мир невозможен без искоренения «причин конфликта», к которым относятся «угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток втягивания в этот агрессивный военный блок Украины».

Эти угрозы следует устранить. И должна быть сформирована новая система гарантий безопасности России и Украины как составная часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии

- отметил Лавров.

По его словам, для того чтобы мир был прочным, «новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать и оформить международно-правовым образом».

«И, наконец, следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, то есть те условия, которые прописаны в декларации независимости Украины 1990 года и на основе которых украинская государственность была в свое время признана Россией и всем международным сообществом», - резюмировал Лавров.

Напомним

Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по обороне, генерал Виктор Соболев заявил о необходимости продолжения так называемой «специальной военной операции» и захвата новых территорий Украины.

Не имеет значения, что они говорят: Трамп ответил на упреки Лаврова относительно легитимности Зеленского26.08.25, 23:25 • 3866 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Государственная граница Украины
Владимир Путин
НАТО
Украина