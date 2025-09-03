$41.370.05
2 вересня, 11:50
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
"Розраховуємо, що переговори буде продовжено": лавров озвучив умови рф для мирного врегулювання

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що врегулювання "кризи" в Україні мирними засобами залишається пріоритетом рф. Він нагадав про переговори 2022 року та назвав умови для стійкого миру.

"Розраховуємо, що переговори буде продовжено": лавров озвучив умови рф для мирного врегулювання

Врегулювання "кризи" в Україні мирними засобами залишається пріоритетом російської федерації. Про це в інтерв'ю індонезійському виданню Kompas заявив міністр закордонних справ рф сергій лавров, повідомляє УНН.

Деталі

Він нагадав, що після початку "спеціальної військової операції з порятунку людей на Донбасі" Київ запросив переговори, "і ми одразу погодилися".

Вони проходили у лютому-квітні 2022 року спочатку в білорусії, потім у Туреччині. Було навіть парафовано домовленості про мирне завершення конфлікту, проте київський режим за порадою своїх західних кураторів відмовився від підписання мирного договору, обравши продовження війни

- сказав лавров.

За його словами, навесні з ініціативи російського диктатора путіна було "відновлено прямі переговори між росією та Україною".

Кожна із сторін виклала своє бачення умов завершення конфлікту. Глави делегацій перебувають у прямому контакті. Розраховуємо, що переговори буде продовжено

- зазначив глава мзс рф.

лавров: "путін готовий зустрітися з Зеленським, але за наявності детального порядку денного"22.08.25, 15:27 • 3636 переглядiв

Він традиційно додав, що стійкий мир неможливий без викорінення "причин конфлікту", до яких належать "загрози безпеці росії, які виникли внаслідок розширення НАТО та спроб втягування до цього агресивного військового блоку України".

Ці погрози слід усунути. І має бути сформована нова система гарантій безпеки росії та України як складова частина загальноконтинентальної архітектури рівної та неподільної безпеки в Євразії

- зазначив лавров.

За його словами, для того, щоб мир був міцним, "нові територіальні реалії, що виникли після входження до складу російської федерації Криму, Севастополя, "днр", "лнр", Запорізької та Херсонської областей у результаті проведених там референдумів, необхідно визнати та оформити міжнародно-правовим чином".

"І, нарешті, слід забезпечити нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус України, тобто ті умови, які прописані у декларації незалежності України 1990 року та на основі яких українська державність була свого часу визнана Росією та всім міжнародним співтовариством", - резюмував лавров.

Нагадаємо

Депутат державної думи рф, член комітету з оборони, генерал віктор соболєв заявив про необхідність продовження так званої "спеціальної військової операції" і захоплення нових територій України.

Не має значення, що вони кажуть: Трамп відповів на закиди лаврова щодо легітимності Зеленського26.08.25, 23:25 • 3866 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Державний кордон України
Володимир Путін
НАТО
Україна