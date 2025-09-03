"Розраховуємо, що переговори буде продовжено": лавров озвучив умови рф для мирного врегулювання

Міністр закордонних справ рф сергій лавров заявив, що врегулювання "кризи" в Україні мирними засобами залишається пріоритетом рф. Він нагадав про переговори 2022 року та назвав умови для стійкого миру.

Врегулювання "кризи" в Україні мирними засобами залишається пріоритетом російської федерації. Про це в інтерв'ю індонезійському виданню Kompas заявив міністр закордонних справ рф сергій лавров, повідомляє УНН. Деталі Він нагадав, що після початку "спеціальної військової операції з порятунку людей на Донбасі" Київ запросив переговори, "і ми одразу погодилися". Вони проходили у лютому-квітні 2022 року спочатку в білорусії, потім у Туреччині. Було навіть парафовано домовленості про мирне завершення конфлікту, проте київський режим за порадою своїх західних кураторів відмовився від підписання мирного договору, обравши продовження війни - сказав лавров. За його словами, навесні з ініціативи російського диктатора путіна було "відновлено прямі переговори між росією та Україною". Кожна із сторін виклала своє бачення умов завершення конфлікту. Глави делегацій перебувають у прямому контакті. Розраховуємо, що переговори буде продовжено - зазначив глава мзс рф. лавров: "путін готовий зустрітися з Зеленським, але за наявності детального порядку денного" Він традиційно додав, що стійкий мир неможливий без викорінення "причин конфлікту", до яких належать "загрози безпеці росії, які виникли внаслідок розширення НАТО та спроб втягування до цього агресивного військового блоку України". Ці погрози слід усунути. І має бути сформована нова система гарантій безпеки росії та України як складова частина загальноконтинентальної архітектури рівної та неподільної безпеки в Євразії - зазначив лавров. За його словами, для того, щоб мир був міцним, "нові територіальні реалії, що виникли після входження до складу російської федерації Криму, Севастополя, "днр", "лнр", Запорізької та Херсонської областей у результаті проведених там референдумів, необхідно визнати та оформити міжнародно-правовим чином". "І, нарешті, слід забезпечити нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус України, тобто ті умови, які прописані у декларації незалежності України 1990 року та на основі яких українська державність була свого часу визнана Росією та всім міжнародним співтовариством", - резюмував лавров.