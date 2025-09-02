Не лише Донбас і південь: кремль хоче окупувати ще більше територій України

Депутат державної думи рф, член комітету з оборони, генерал віктор соболєв заявив про необхідність продовження так званої "спеціальної військової операції" і захоплення нових територій України. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

За словами соболєва, росія має окупувати (у російській пропаганді це називається "звільнення" - ред.) не лише Донбас, Херсонщину і Запоріжжя, а й Одесу, Миколаїв, Дніпро, Харків і Суми. Він видав брехливу заяву, що "ці території увійшли до складу рф за конституцією".

Також він вважає, що окупація цих територій дозволить рф створити "зону безпеки" для російського військово-морського флоту у Чорному морі.

Треба зробити так, щоб наші суб'єкти, в тому числі нові, ніколи не обстрілювалися. І там запанував мир і відновлення населених пунктів, які були зруйновані в ході спеціальної військової операції. Чи увійдуть території "зони безпеки" до складу росії - це повинні вирішувати жителі тих областей – сказав соболєв.

Додатково

Влада і військові рф вже не приховують мети захоплення нових територій в Україні. Під час брифінгу начальника генштабу зс рф валерія герасимова помітили карту, на якій не лише Донбас, Запоріжжя і Херсонщина позначені як "територія росії", а й Миколаївська і Одеська області.

До того міністр закордонних справ рф сергій лавров заявляв, що кремль "ніколи не ставив за мету окупувати території України, а прагнув захистити росіян".