Ексклюзив
05:30 • 224 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
Не лише Донбас і південь: кремль хоче окупувати ще більше територій України

Київ • УНН

 • 32 перегляди

російський генерал соболєв закликає до розширення окупації України, включаючи Одесу, Миколаїв, Дніпро, Харків та Суми. Це має створити "зону безпеки" для російського флоту у Чорному морі.

Не лише Донбас і південь: кремль хоче окупувати ще більше територій України

Депутат державної думи рф, член комітету з оборони, генерал віктор соболєв заявив про необхідність продовження так званої "спеціальної військової операції" і захоплення нових територій України. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

За словами соболєва, росія має окупувати (у російській пропаганді це називається "звільнення" - ред.) не лише Донбас, Херсонщину і Запоріжжя, а й Одесу, Миколаїв, Дніпро, Харків і Суми. Він видав брехливу заяву, що "ці території увійшли до складу рф за конституцією".

Також він вважає, що окупація цих територій дозволить рф створити "зону безпеки" для російського військово-морського флоту у Чорному морі.

Треба зробити так, щоб наші суб'єкти, в тому числі нові, ніколи не обстрілювалися. І там запанував мир і відновлення населених пунктів, які були зруйновані в ході спеціальної військової операції. Чи увійдуть території "зони безпеки" до складу росії - це повинні вирішувати жителі тих областей

– сказав соболєв.

Додатково

Влада і військові рф вже не приховують мети захоплення нових територій в Україні. Під час брифінгу начальника генштабу зс рф валерія герасимова помітили карту, на якій не лише Донбас, Запоріжжя і Херсонщина позначені як "територія росії", а й Миколаївська і Одеська області.

До того міністр закордонних справ рф сергій лавров заявляв, що кремль "ніколи не ставив за мету окупувати території України, а прагнув захистити росіян".

Євген Устименко

