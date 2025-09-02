Не только Донбасс и юг: кремль хочет оккупировать еще больше территорий Украины

Депутат государственной думы рф, член комитета по обороне, генерал виктор соболев заявил о необходимости продолжения так называемой "специальной военной операции" и захвата новых территорий Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

По словам соболева, россия должна оккупировать (в российской пропаганде это называется "освобождение" - ред.) не только Донбасс, Херсонщину и Запорожье, но и Одессу, Николаев, Днепр, Харьков и Сумы. Он сделал лживое заявление, что "эти территории вошли в состав рф по конституции".

Также он считает, что оккупация этих территорий позволит рф создать "зону безопасности" для российского военно-морского флота в Черном море.

Надо сделать так, чтобы наши субъекты, в том числе новые, никогда не обстреливались. И там воцарился мир и восстановление населенных пунктов, которые были разрушены в ходе специальной военной операции. Войдут ли территории "зоны безопасности" в состав россии - это должны решать жители тех областей – сказал Соболев.

Дополнительно

Власти и военные рф уже не скрывают цели захвата новых территорий в Украине. Во время брифинга начальника генштаба вс рф валерия герасимова заметили карту, на которой не только Донбасс, Запорожье и Херсонщина обозначены как "территория россии", но и Николаевская и Одесская области.

До этого министр иностранных дел рф сергей лавров заявлял, что Кремль "никогда не ставил целью оккупировать территории Украины, а стремился защитить россиян".