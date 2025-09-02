Не только Донбасс и юг: кремль хочет оккупировать еще больше территорий Украины

$41.320.06
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 192616 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 199989 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
Не только Донбасс и юг: кремль хочет оккупировать еще больше территорий Украины

Киев • УНН

 • 550 просмотра

российский генерал соболев призывает к расширению оккупации Украины, включая Одессу, Николаев, Днепр, Харьков и Сумы. Это должно создать "зону безопасности" для российского флота в Черном море.

Не только Донбасс и юг: кремль хочет оккупировать еще больше территорий Украины

Депутат государственной думы рф, член комитета по обороне, генерал виктор соболев заявил о необходимости продолжения так называемой "специальной военной операции" и захвата новых территорий Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

По словам соболева, россия должна оккупировать (в российской пропаганде это называется "освобождение" - ред.) не только Донбасс, Херсонщину и Запорожье, но и Одессу, Николаев, Днепр, Харьков и Сумы. Он сделал лживое заявление, что "эти территории вошли в состав рф по конституции".

Также он считает, что оккупация этих территорий позволит рф создать "зону безопасности" для российского военно-морского флота в Черном море.

Надо сделать так, чтобы наши субъекты, в том числе новые, никогда не обстреливались. И там воцарился мир и восстановление населенных пунктов, которые были разрушены в ходе специальной военной операции. Войдут ли территории "зоны безопасности" в состав россии - это должны решать жители тех областей

– сказал Соболев.

Дополнительно

Власти и военные рф уже не скрывают цели захвата новых территорий в Украине. Во время брифинга начальника генштаба вс рф валерия герасимова заметили карту, на которой не только Донбасс, Запорожье и Херсонщина обозначены как "территория россии", но и Николаевская и Одесская области.

До этого министр иностранных дел рф сергей лавров заявлял, что Кремль "никогда не ставил целью оккупировать территории Украины, а стремился защитить россиян".

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
Фейковые новости
Государственная граница Украины
Запорожская область
Днепр
Херсонская область
Украина
Николаев
Одесса
Сумы
Харьков