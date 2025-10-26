$41.900.00
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
10:52 • 15781 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
10:49 • 15027 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
10:21 • 15160 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
10:00 • 25713 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
09:07 • 12671 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
08:50 • 12750 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
26 жовтня, 07:48 • 15480 перегляди
ЗСУ звільнили три села на Донеччині та відкинули ворога біля трьох інших - DeepState
26 жовтня, 07:14 • 14709 перегляди
Київ під ворожим ударом: що відомо про жертв та пораненихPhoto
25 жовтня, 19:33 • 36502 перегляди
Трамп назвав умову для зустрічі з путіним
Китай змушує німецькі компанії розкривати комерційні таємниці в обмін на доступ до сировини - росЗМІ

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

Німеччина залежить від Китаю на 95% у постачанні цих елементів, а уряд країни не має чіткого плану вирішення кризи.

Китай змушує німецькі компанії розкривати комерційні таємниці в обмін на доступ до сировини - росЗМІ

Китай змушує компанії з Німеччини розкривати комерційні таємниці в обмін на доступ до сировини. Така політика призвела до того, що деякі німецькі компанії призупинили виробництво, пише УНН з посиланням на BILD.

Деталі

Китай зобов'язує німецькі компанії передавати докладні дані про свою діяльність, щоб отримати дозвіл на імпорт рідкісноземельних металів - матеріалів, необхідних для виробництва електромобілів, турбін та озброєння. Пекін, зокрема, вимагає від підприємств виробничих планів, інформації про клієнтів, фотографій та трирічних прогнозів. Це фактично дає китайській владі повну картину слабких місць промисловості Німеччини.

Відмовитися від цих умов компанії не можна, оскільки 95% рідкісноземельних елементів, які використовуються в Німеччині, надходять з Китаю. Це більше, ніж до будь-якої іншої країни ЄС. Без них можуть стати заводи автопрому та машинобудування.

Цього тижня, за інформацією BILD, на межі зупинки опинилися лінії Volkswagen після того, як Пекін тимчасово обмежив експорт деяких комплектуючих. Зі 141 заявки на експорт рідкісноземельних матеріалів у вересні китайська влада схвалила лише 19 - десятки німецьких фірм уже призупинили виробництво.

Тим часом уряд Німеччини визнає, що не має навіть базової інформації про те, що відбувається. Так, міністерство економіки намагалося зібрати дані через опитування компаній, але більшість просто не відповіла.

Відомство заявило Bloomberg, що "використовує всі доступні канали" для вирішення кризи, але конкретного плану зниження залежності від Китаю поки немає.

Доповнення

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочинає торгівельне розслідування, яке відкриває шлях до запровадження нових тарифів на китайські товари, посилюючи напруженість напередодні довгоочікуваного саміту лідерів країн наступного тижня.

Павло Зінченко

