Китай заставляет немецкие компании раскрывать коммерческие тайны в обмен на доступ к сырью - росСМИ

Китай заставляет компании из Германии раскрывать коммерческие тайны в обмен на доступ к сырью. Такая политика привела к тому, что некоторые немецкие компании приостановили производство, пишет УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Китай обязывает немецкие компании передавать подробные данные о своей деятельности, чтобы получить разрешение на импорт редкоземельных металлов - материалов, необходимых для производства электромобилей, турбин и вооружения. Пекин, в частности, требует от предприятий производственных планов, информации о клиентах, фотографий и трехлетних прогнозов. Это фактически дает китайским властям полную картину слабых мест промышленности Германии.

Отказаться от этих условий компании нельзя, поскольку 95% редкоземельных элементов, используемых в Германии, поступают из Китая. Это больше, чем в любую другую страну ЕС. Без них могут остановиться заводы автопрома и машиностроения.

На этой неделе, по информации BILD, на грани остановки оказались линии Volkswagen после того, как Пекин временно ограничил экспорт некоторых комплектующих. Из 141 заявки на экспорт редкоземельных материалов в сентябре китайские власти одобрили лишь 19 - десятки немецких фирм уже приостановили производство.

Тем временем правительство Германии признает, что не имеет даже базовой информации о происходящем. Так, министерство экономики пыталось собрать данные через опрос компаний, но большинство просто не ответило.

Ведомство заявило Bloomberg, что "использует все доступные каналы" для разрешения кризиса, но конкретного плана снижения зависимости от Китая пока нет.

Дополнение

Администрация президента США Дональда Трампа начинает торговое расследование, которое открывает путь к введению новых тарифов на китайские товары, усиливая напряженность накануне долгожданного саммита лидеров стран на следующей неделе.