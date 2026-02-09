$43.050.09
Ексклюзив
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Сьогодні в Києві планують запустити додаткові 9 МВт потужності. Це допоможе стабілізувати електропостачання після російських атак.

Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить

Додаткові 9 МВт потужності, про які повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, дозволяють частково закрити потреби Києва, однак у масштабах міста це лише незначна частина необхідного резерву. Про це в коментарі УНН заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

9 МВт - це близько 1% потреб Києва

Коментуючи заяву прем’єр-міністра про введення в експлуатацію додаткових 9 МВт потужності у столиці, експерт звернув увагу на системність таких рішень та їхній масштаб для міста.

Якщо враховувати, що щотижневі звіти про стан енергосистеми та резервні потужності почали видавати лише з позаминулого тижня - це нормально. Якщо такі звіти будуть з’являтися регулярно, протягом всіх тижнів року, це буде та сама робота, яку ми очікуємо від уряду щодо забезпечення великої електрифікації в Україні

- зазначив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

За його словами, потреби столиці в аварійних та запасних потужностях значно більші.

Для нормального життя в Києві потрібно приблизно 200–400 МВт аварійних та резервних потужностей. Щоб повністю покривати ризики в умовах постійних атак, потрібно як мінімум гігават

- сказав Закревський.

Водночас експерт наголосив, що нинішні обсяги можна розглядати як стартовий етап.

"Якщо говорити про те, як має бути далі, то зараз ми прикрили приблизно 0,8% потреб Києва. 0,8% на 52 тижні - це половина того, що реально потребує місто. Це нормальний темп появи нових потужностей щотижня", - зауважив експерт.

"Тепер маємо змогу покрити кілька кварталів, лікарні або школи"

Пояснюючи, куди саме можуть бути спрямовані додаткові 9 МВт, експерт окреслив практичний вимір такої потужності.

"9 мегаватт - це велике студентське містечко, або 2–3 лікарні, або 2–3 школи, або дуже велика школа", - зауважив експерт.

За його словами, йдеться насамперед про локальне підсилення інфраструктури.

Це однозначно кілька кварталів по забезпеченню такої інфраструктури. Якщо треба підтримувати тиск у теплоносіях чи подачу стокових вод - це кілька кварталів для того, щоб можна було подавати людям

- сказав Закревський.

Водночас він підкреслив, що цього недостатньо для столиці.

Але це, ще раз повторюю, в рамках Києва - це приблизно 1% того, що потрібно. Таких відсотків у Києві повинно бути як мінімум 40–50%, щоб місто було забезпечене всім необхідним

- зазначив він.

Потепління зменшує навантаження і допомагає системі

Оцінюючи вплив потепління на енергосистему, експерт зазначив, що зростання температури має кілька позитивних ефектів.

Коли температура зростає, навантаження на енергосистему зменшується. Навесні ми наповнюємо верхні резервуари гідроелектростанцій, і це дуже допомагає, коли потрібно використовувати їх у пікові години - ранком чи ввечері

- зазначив експерт.

Він також звернув увагу на газовий баланс.

Ми починаємо наповнювати підземні сховища газу, і водночас купуємо менше природного газу на ринку. Це дає суттєву економію та підвищує енергетичну безпеку

- зауважив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.

Окремо він згадав про технічні виклики перехідного періоду.

Коли ми переходимо через нуль - це проблема для ремонтних бригад: лід, каша, сніг. Але з іншого боку, перестає замерзати вода в будинках. Може бути холодно в квартирах, але вже не буде проблем з водою і каналізацією

- сказав Закревський.

Андрій Тимощенков

Суспільство
Морози в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Сніг в Україні
Електроенергія
Україна
Денис Шмигаль
Київ