Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить

Додаткові 9 МВт потужності, про які повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, дозволяють частково закрити потреби Києва, однак у масштабах міста це лише незначна частина необхідного резерву. Про це в коментарі УНН заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

9 МВт - це близько 1% потреб Києва

Коментуючи заяву прем’єр-міністра про введення в експлуатацію додаткових 9 МВт потужності у столиці, експерт звернув увагу на системність таких рішень та їхній масштаб для міста.

Якщо враховувати, що щотижневі звіти про стан енергосистеми та резервні потужності почали видавати лише з позаминулого тижня - це нормально. Якщо такі звіти будуть з’являтися регулярно, протягом всіх тижнів року, це буде та сама робота, яку ми очікуємо від уряду щодо забезпечення великої електрифікації в Україні - зазначив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.

За його словами, потреби столиці в аварійних та запасних потужностях значно більші.

Для нормального життя в Києві потрібно приблизно 200–400 МВт аварійних та резервних потужностей. Щоб повністю покривати ризики в умовах постійних атак, потрібно як мінімум гігават - сказав Закревський.

Водночас експерт наголосив, що нинішні обсяги можна розглядати як стартовий етап.

"Якщо говорити про те, як має бути далі, то зараз ми прикрили приблизно 0,8% потреб Києва. 0,8% на 52 тижні - це половина того, що реально потребує місто. Це нормальний темп появи нових потужностей щотижня", - зауважив експерт.

"Тепер маємо змогу покрити кілька кварталів, лікарні або школи"

Пояснюючи, куди саме можуть бути спрямовані додаткові 9 МВт, експерт окреслив практичний вимір такої потужності.

"9 мегаватт - це велике студентське містечко, або 2–3 лікарні, або 2–3 школи, або дуже велика школа", - зауважив експерт.

За його словами, йдеться насамперед про локальне підсилення інфраструктури.

Це однозначно кілька кварталів по забезпеченню такої інфраструктури. Якщо треба підтримувати тиск у теплоносіях чи подачу стокових вод - це кілька кварталів для того, щоб можна було подавати людям - сказав Закревський.

Водночас він підкреслив, що цього недостатньо для столиці.

Але це, ще раз повторюю, в рамках Києва - це приблизно 1% того, що потрібно. Таких відсотків у Києві повинно бути як мінімум 40–50%, щоб місто було забезпечене всім необхідним - зазначив він.

Потепління зменшує навантаження і допомагає системі

Оцінюючи вплив потепління на енергосистему, експерт зазначив, що зростання температури має кілька позитивних ефектів.

Коли температура зростає, навантаження на енергосистему зменшується. Навесні ми наповнюємо верхні резервуари гідроелектростанцій, і це дуже допомагає, коли потрібно використовувати їх у пікові години - ранком чи ввечері - зазначив експерт.

Він також звернув увагу на газовий баланс.

Ми починаємо наповнювати підземні сховища газу, і водночас купуємо менше природного газу на ринку. Це дає суттєву економію та підвищує енергетичну безпеку - зауважив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.

Окремо він згадав про технічні виклики перехідного періоду.