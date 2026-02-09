Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Київ • УНН
Сьогодні в Києві планують запустити додаткові 9 МВт потужності. Це допоможе стабілізувати електропостачання після російських атак.
Додаткові 9 МВт потужності, про які повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, дозволяють частково закрити потреби Києва, однак у масштабах міста це лише незначна частина необхідного резерву. Про це в коментарі УНН заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський.
9 МВт - це близько 1% потреб Києва
Коментуючи заяву прем’єр-міністра про введення в експлуатацію додаткових 9 МВт потужності у столиці, експерт звернув увагу на системність таких рішень та їхній масштаб для міста.
Якщо враховувати, що щотижневі звіти про стан енергосистеми та резервні потужності почали видавати лише з позаминулого тижня - це нормально. Якщо такі звіти будуть з’являтися регулярно, протягом всіх тижнів року, це буде та сама робота, яку ми очікуємо від уряду щодо забезпечення великої електрифікації в Україні
За його словами, потреби столиці в аварійних та запасних потужностях значно більші.
Для нормального життя в Києві потрібно приблизно 200–400 МВт аварійних та резервних потужностей. Щоб повністю покривати ризики в умовах постійних атак, потрібно як мінімум гігават
Водночас експерт наголосив, що нинішні обсяги можна розглядати як стартовий етап.
"Якщо говорити про те, як має бути далі, то зараз ми прикрили приблизно 0,8% потреб Києва. 0,8% на 52 тижні - це половина того, що реально потребує місто. Це нормальний темп появи нових потужностей щотижня", - зауважив експерт.
"Тепер маємо змогу покрити кілька кварталів, лікарні або школи"
Пояснюючи, куди саме можуть бути спрямовані додаткові 9 МВт, експерт окреслив практичний вимір такої потужності.
"9 мегаватт - це велике студентське містечко, або 2–3 лікарні, або 2–3 школи, або дуже велика школа", - зауважив експерт.
За його словами, йдеться насамперед про локальне підсилення інфраструктури.
Це однозначно кілька кварталів по забезпеченню такої інфраструктури. Якщо треба підтримувати тиск у теплоносіях чи подачу стокових вод - це кілька кварталів для того, щоб можна було подавати людям
Водночас він підкреслив, що цього недостатньо для столиці.
Але це, ще раз повторюю, в рамках Києва - це приблизно 1% того, що потрібно. Таких відсотків у Києві повинно бути як мінімум 40–50%, щоб місто було забезпечене всім необхідним
Потепління зменшує навантаження і допомагає системі
Оцінюючи вплив потепління на енергосистему, експерт зазначив, що зростання температури має кілька позитивних ефектів.
Коли температура зростає, навантаження на енергосистему зменшується. Навесні ми наповнюємо верхні резервуари гідроелектростанцій, і це дуже допомагає, коли потрібно використовувати їх у пікові години - ранком чи ввечері
Він також звернув увагу на газовий баланс.
Ми починаємо наповнювати підземні сховища газу, і водночас купуємо менше природного газу на ринку. Це дає суттєву економію та підвищує енергетичну безпеку
Окремо він згадав про технічні виклики перехідного періоду.
Коли ми переходимо через нуль - це проблема для ремонтних бригад: лід, каша, сніг. Але з іншого боку, перестає замерзати вода в будинках. Може бути холодно в квартирах, але вже не буде проблем з водою і каналізацією